Poderes propondrán a candidatos: Presidente

Luego de que el TEPJF frenara el decreto que permite a funcionarios difundir la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en abril presentará una iniciativa de reforma electoral para que los magistrados y consejeros electorales sean electos por el voto directo de los ciudadanos.

“Les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. Con voto directo. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”, señaló el Mandatario.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó cómo se renovará el Consejo General del INE y TEPJF a través del pueblo de México.

Para esa renovación, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propondrán a 20 ciudadanos —cada uno— verdaderamente independientes y de inobjetable honestidad.

“Esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos ese va a ser el [consejero] presidente [del INE], buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres”, dijo el Mandatario, quien señaló que en un proceso similar se elegirá a los magistrados del TEPJF.

Calificó de “absurdo y antidemocrático” que el TEPJF esté en contra de una consulta que promueve la democracia.

Por ello, adelantó que después de la revocación de mandato, programada para el 10 de abril, hará llegar la propuesta a la Cámara de Diputados para que ya no haya jueces electorales sin vocación democrática.

“Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral; esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes”.