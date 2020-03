Pide AMLO a G20 tregua económica y apoyo mutuo

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a las 20 economías más importantes del mundo que hagan un compromiso de tregua económica en el contexto de la pandemia.

“Las hegemonías tienen que ayudar para establecer una tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”.

Ayer el Ejecutivo federal participó en la Cumbre Extraordinaria del G20, un encuentro virtual por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica mundial, se trata de su primera intervención ante líderes mundiales.

En este contexto, solicitó a los países del G20 que la ONU controle lo relacionado con venta de medicamentos y equipos para enfrentar el coronavirus —como los ventiladores— ante la escasez y encarecimiento de los mismos.

“En cooperación internacional hice mención a la urgencia de que la ONU controle lo relacionado con medicamentos y equipos, porque hay escasez y encarecimiento de equipo de los que tiene más posibilidad económica y debe haber un trato humanitario, no lucrativo”.

En el video de casi seis minutos con 57 segundos —que difundió en sus redes sociales—, el presidente López Obrador estuvo acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Arturo Herrera, y por los subsecretarios de Salud, Hugo López-Gatell, y de la SRE, Julián Ventura.

El Presidente dijo que a los jefes de Estado les expuso lo que México está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y las medidas de recuperación económica, y entre las medidas se decidió apoyarse en científicos y especialistas.

“Los políticos no somos todólogos, necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores”.

En su mensaje, el presidente López Obrador dijo que la crisis de salud pública mundial que vivimos no se resuelve sólo en los hospitales, sino en los hogares, por lo que llamó a conseguir la participación de los pueblos para enfrentar esta contingencia.

“Nosotros contamos con una institución fundamental: la familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros”.

En cuanto a la recuperación económica, el Titular del Ejecutivo consideró que debe darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal.

“Los que se buscan la vida como pueden diariamente, los que han llegado a esta situación de vivir día a día, buscar la sobrevivencia porque han sido expulsados, no han tenido opciones en la llamada economía formal”.

Cerró su mensaje con un rechazo al racismo y la discriminación, y dio ánimos a las potencias mundiales para superar la contingencia: “¡Ánimo!, vamos a vencer con la fraternidad universal”.

Acuerdan evitar acaparamiento

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que con esta reunión además del liderazgo de la OMS, ahora los jefes de Estado se han puesto de acuerdo en tres compromisos.

“Se tienen que controlar las tendencias para especular y acaparar, y que cada país, de acuerdo con a su poder, actúe por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma y garantizar el acceso a medicinas, equipos, los equipos más demandados en el mundo son los ventiladores”.

El canciller dijo que se acordó frenar ese proceso. “Vamos a ver si cumplen todos los países”.

Ebrard señaló que como segundo punto se acordó el acceso a los medicamentos mientras se llega a la vacuna; esto, dijo, llevará tiempo.

“Tercero: qué vamos a hacer con la economía, el daño por las medidas que estamos obligados a tomar, empleo, bienestar, será muy grande y desigual, va a afectar a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro o recursos, hoy hay gente que ya no tiene empleo”.

Todos en casa

El presidente López Obrador exhortó a los funcionarios federales a que permanezcan en sus casas, a excepción de empleados que laboren en las áreas de seguridad pública, servicio de agua, energía eléctrica y salud.

El Mandatario aseguró que la mayoría de los mexicanos se ha solidarizado para enfrentar la contingencia del coronavirus, y sólo se reportan “poquitos” casos de abuso.

“Hago un llamado a todos los comerciantes, empresarios, a que actúen con responsabilidad, que nos ayuden. Hugo López-Gatell [subsecretario de Salud], que es el experto, el especialista, nos está alentando con que vamos a poder pronto superar la emergencia, pero se están tomando medidas, severas, en algunos casos, no en general”, dijo.