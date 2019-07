Para lograr la paz se requiere cuidar a quienes cuidan de los ciudadanos, advierten

Para lograr la paz se requiere cuidar a quienes cuidan de los ciudadanos, respetar sus derechos y otorgarles condiciones dignas de trabajo, afirmó Mario Arroyo, invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo, Arroyo indicó que además de cuidar a las personas que se encargarán de brindar seguridad a los ciudadanos, también se requiere la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada para que este sector se sume a la lucha contra la delincuencia.

“No habrá seguridad ni paz si no cuidamos a quienes nos cuidan, si no respetamos sus derechos y les otorgamos condiciones dignas de trabajo, como señaló el Secretario Durazo, aún con la Guardia Nacional no habrá resultados si los gobiernos estatales y municipales no hacen su tarea y construyen capacidades en sus policías locales; al modelo nacional de policía y justicia cívica debe dársele toda la importancia y todo el apoyo”, dijo.

“Es importante también, la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada para dar certeza y legalidad a este sector y que pueda contribuir a la paz (…) se están haciendo las modificaciones para ajustarlas a la Guardia Nacional y al Sistema Nacional pero tenemos ahí miles de personas que nos pueden ayudar a este esfuerzo de gobierno de México”.

Arroyo presentó cinco puntos de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil en los que solicitaron al gobierno federal protección y reparación integral a las víctimas; evaluar el mecanismo de alerta de género; fortalecer la procuración de justicia y ampliar la red nacional de mesas de seguridad y justicia.