Panistas responden a críticas de López Obrador

La senadora Kenia López y el diputado federal Santiago Creel reviraron los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteraron que los triunfos electorales de Morena del domingo fueron gracias al crimen organizado.

Le recordaron su pasado priista, donde sirvió a gobiernos represores, como el de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Después de las mofas del Jefe del Ejecutivo federal por el olvido de Creel Miranda de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) forma parte de la Alianza por México e, incluso, lo exhibió con un video, el legislador panista respondió en redes sociales: “Lo sostengo Presidente.

“Usted y su partido se comportan peor que el viejo PRI de los 70: autoritario, clientelar y antidemocrático, ese que tanto usted idolatra y hoy quiere imitar. En lugar de risa, debería darle vergüenza, el PRI evolucionó, usted no”.

En varios mensajes con fotografías de los expresidentes y del propio López Obrador en su época de priista, agregó: “¿Se le olvidó también el fraude patriótico? ¿Se le olvidó Bartlett? Al parecer usted sí aprendió varias cosas de Díaz Ordaz-Echeverría-López Portillo: quiebra del país, represión, fraudes, sometimiento de la libertad de expresión. ¿Le recuerdo el 68 o me sigo?”.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien también fue mencionada en la mañanera por sus señalamientos contra el gobierno de la 4T y su alianza con el crimen organizado, dejó en claro que a pesar de ello “no me van a callar”.

En la red social de Twitter, la legisladora reiteró que “la verdad es que el gobierno de Morena pactó con el crimen organizado”.

“Hoy, nuevamente me mencionaron en la mañanera de López Obrador”. ¡Pero no me van a callar!, indicó.

“La realidad es que hubo una narcoelección. Esa es la verdad”, insistió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República.

“México merece mejores gobiernos, por eso ¡en 2024, Morena se va!”, agregó Kenia López Rabadán.