Obradoristas piden renuncia de ministra Piña con plantón

Integrantes del Frente Nacional Obradorista (FNO) instalaron tres carpas en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recabar 150 mil firmas y solicitar la renuncia de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien el 18 de abril, junto a siete ministros invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A los costados de la Corte fueron colocadas vallas metálicas de color naranja y se apostaron decenas de Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y elementos de la Guardia Nacional (GN) transitaban discretamente por las inmediaciones.

Las personas que se acercaban a las mesas para preguntar sobre la intención de las firmas comentaron a EL UNIVERSAL que los miembros del FNO les manifestaron que debían presentar su credencial para votar, con la finalidad de anotar el nombre y número; argumentaron que las firmas recabadas serán entregadas a la Corte, además prevén realizar una marcha, aunque todavía no definen la fecha. En una de las mesas vendían Amlitos, playeras y tazas con la figura del Mandatario.

La fachada de la SCJN fue tapizada de cartulinas con varias leyendas: “Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México”; “Mexicanos no hay que dormirnos… no más PRI-AN, no más saqueadores al país”, y “Fuera ministros ratas y corruptos”.

En las escaleras de la Corte colocaron una manta con la leyenda: “El Pueblo Pone y el Pueblo Quita” Art. 39 Constitucional. En la misma manta se observa el escudo del Frente Nacional Obradorista con la leyenda: “Defensores de la 4T en contra de la corrupción. ¡Fuera neoliberales!”

En la puerta pegaron una manta: “Presidenta de la Suprema Corte de Injusticia” y de fondo los partidos PAN, PRI y PRD.

En el transcurso de la mañana de ayer, un adulto mayor con la ayuda de un altavoz llamó a los transeúntes a apoyar el movimiento: “Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio… la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los ministerios públicos, ya queremos que se vayan… que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna”, expresó.

Dijo que deseaban rodear todo el inmueble, pero no se los permitieron y que conseguirían sillas para los adultos mayores.

De forma intermitente los integrantes utilizaron el altavoz, a las 15:00 horas otro sujeto se colocó en las escaleras y dijo que aún hay gente que tiene esperanza en el PRI, PAN y PRD porque recibieron beneficios y ahora los privilegiados son ancianos y niños.

“Estamos luchando para quitar a esta clase de servidora pública que es la ministra Norma Piña… en vez de ayudar al pueblo está ayudando a los narcotraficantes, como Francisco García Cabeza de Vaca [que] ya le quitó la orden de aprehensión, ya liberó a Rosario Robles por esa demanda de 5 mil millones de pesos que desaparecieron en Sedesol.

“Liberó cuentas de Genaro García Luna… luchamos por los mexicanos, ayudando a nuestro mandatario. El pueblo debe de quitar a los jueces y poner otros, estamos buscando firmas para sacar a la narcoministra, es tiempo que México despierte”, insistió.

Una mujer tomó el altavoz y expresó que los ministros sólo van a calentar el sillón y a sentirse superiores, “mientras el pueblo se muere de hambre, ¿Qué está pasando? La desigualdad en México es terrible, ¿por qué tanta desigualdad? Por eso tantos ladrones, algunos estamos aquí y nadie nos paga, venimos porque queremos justicia. Malditos aquellos políticos que con sus palabras dicen defender a su patria y con sus hechos la traicionan”.

No es la primera vez que los simpatizantes de Morena realizan un plantón; el 21 de marzo demandaron la renuncia de la ministra presidenta y también recolectaron firmas y pegaron cartulinas en la entrada de la Corte acusándola de estar contra la democracia.

En la sesión del pasado 20 de abril, la Suprema Corte de Justicia dio un plazo de más de ocho meses para que se cumpla el traspaso de la GN a la Sedena. El 1 de enero de 2024, la GN ya tiene que estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).