“No me cansaré de insistir en el diálogo con el Presidente, lo haré hasta el hartazgo”, aseguró el senador Ricardo Monreal, quien subrayó qué le gusta la diversidad de diálogo.

Cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “sólo menciona a dos de sus hermanos y a mí me desconoce como su primo hermano siquiera, pues no es piso parejo; es obvio que empuja a los suyos para que lleguen a la encuesta final, como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que menciona un día sí y otro día también.

“Sí me gusta el diálogo, sí dialogo con todos, tengo facilidad para reunirme con el PAN, el PRI, el PRD, el PT, con los librepensadores, los cristianos, los católicos, ¿cómo no me voy a reunir con una gente con la que he construido el movimiento desde hace 26 años y a quien le tengo respeto?”.

En el informe de labores del senador Cristóbal Arias, en Morelia, insistió: “Nunca, nunca me voy a confrontar con él [el Presidente], pero se requiere flexibilidad, tolerancia y reciprocidad en el respeto”.

Expuso que los límites del diálogo son la dignidad, la cortesía, el respeto.

Destacó la labor política y humana del legislador michoacano y resaltó su prudencia, madurez, inteligencia, sabiduría y su convocatoria plural.

Monreal Ávila señaló que Cristóbal Arias es de las voces más sensatas, “me ayuda mucho, porque lo único que queremos en el grupo parlamentario es la unidad en lo fundamental, aunque respetamos la individualidad.

“Sí creo en un Congreso equilibrador, en un Poder Legislativo de contrapeso real de los otros poderes”, dijo.

Reiteró que cree en la autonomía del Poder Legislativo y en la República y en la división de poderes.

Por eso, adelantó, vamos a estar unidos en lo fundamental, aunque sin sacrificar la individualidad de cada senador, de cada senadora.

También aseguró que impulsará la aprobación, antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, de la ley reglamentaria del artículo quinto transitorio del decreto sobre la Guardia Nacional, que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.