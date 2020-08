Niega acusaciones

Señor Director:

El martes 18 el Sr. Roberto Rock Lechón publica la columna Retrato Hereje, cuyo contenido referido a mi persona es totalmente falso; hace aseveraciones y difunde una serie de falsedades contra mí, que oportunamente me he permitido aclarar y por supuesto, negar. Rock Lechón, quien fuera exhibido por recibir importantes sumas de dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto, de forma por demás mañosa, difunde calumnias pretendiendo tomar como fuente a otro columnista; sin embargo, el Sr. Rock Lechón actúa con eminente interés político o económico.

Ricardo Gallardo Cardona

Respuesta del columnista

Atiendo la réplica que en ejercicio de su derecho envía el diputado Ricardo Gallardo Cardona sobre la reciente columna en la que abordo el panorama político de San Luis Potosi, del cual forma parte.

No me detengo a responder los señalamientos que dirige, con los que se asimila a quienes, antes y ahora, han buscado intimidar el trabajo periodístico independiente. Me atengo, como lo haré siempre, al respeto público que inspire la trayectoria de cada quien.

Roberto Rock L.