Morena amaga con más recortes al gasto del INE

En la construcción del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la bancada de Morena buscará “sin duda” que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea más austero, pues en dicho órgano electoral “hay mucha tela de dónde cortar”.

Así le respondió la vicecoordinadora del grupo parlamentario guinda en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien previamente dijo que las elecciones de 2024 estarían en “grave riesgo” si la Cámara Baja les vuelve a “cercenar dramáticamente” el presupuesto.

“Él dice que no puede hacer democracia si no tiene dinero, y nosotros decimos que la democracia no debe de costar tanto ni con tanta opulencia. Ellos tienen que operar para hacer valer la democracia en este país, máxime cuando ellos están legislando y haciendo criterios propios más allá de los establecidos en la norma”, declaró.

La diputada calificó a Córdova Vianello como una persona que se ha encargado de “desdeñar” a los representantes populares que son los diputados.

“Somos representantes populares y estamos aquí en la cámara para hacer valer la voz del pueblo, no lo que él dice que tiene que ser la democracia. La población quiere que ya no haya comicios tan costosos, que ya no se invierta tanto en el INE y en los sueldos de estos señores, entonces es una persona [Lorenzo Córdova] que quiere legislar cuando nadie lo eligió y quiere imponer criterios cuando él no es el representante del pueblo mexicano, entonces que mida su forma de dirigirse a quienes sí representamos al pueblo de México”.

Sobre la postura del consejero Presidente de que es innecesario cambiar las reglas del juego, Alavez Ruiz señaló que es lógico, toda vez que “ellos son muy afines a esas reglas”.

“Este señor no nos va a dar lecciones de cómo la democracia se puede habilitar en el país sin ser tan costosa y sin tener que poner en entredicho la voluntad popular”, indicó.

Por ese motivo, insistió, en el próximo debate del PEF, se seguirá trabajando con austeridad, “incluyendo al INE”.

“Y lo haremos porque es nuestra facultad expresa en la Constitución, la facultad del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, y la Suprema Corte lo dijo así, nos está solicitando justificar por qué hicimos lo que hicimos, yo creo que es más que justificable, la situación económica del país no amerita el que estemos gastando tanto en una institución que se dice ser autónoma que se supone que da garantías a la democracia, cuando están al servicio de estos cuates los que lo pusieron ahí en su momento, es decir, el PRI, el PAN y el PRD”, sentenció.

La vicecoordinadora de Morena aseguró que “hay tela de dónde cortar, ya no les tocamos su fideicomiso, ellos se pueden mantener y sobrevivir con menos recursos, y no hacer creer a la gente que porque no tienen dinero se van a debilitar los mecanismos de participación ciudadana como el electoral”.