La Ministra de la , María Estela Ríos González, omitió “por error” declarar un terreno de 120 hectáreas y una vinculada a la propiedad, según su declaración patrimonial. El 21 de diciembre, reveló la existencia del título de concesión, así como la de otras 30 figuras políticas que poseen permisos para usar lo equivalente a más de 2 mil 500 albercas olímpicas al año.

Omitidos 125 metros de construcción

Este 30 de enero, la validó las declaraciones patrimoniales de los ministros que asumieron el cargo el pasado 1 de septiembre de 2026 tras la elección judicial. La ministra María Elena Ríos González registró sus bienes el pasado 10 de octubre de 2025, los cuales incluyen tres departamentos, un terreno y un auto.

No obstante, en una nota aclaratoria entregada a la Contraloría de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial el 14 de enero, la ministra señaló que “por error” omitió un inmueble con un valor de 120 mil 265 pesos que cuenta con una superficie de “120-99-42 HAS” y aproximadamente 125 metros cuadrados de construcción.

El título se registró el 26 de agosto de 2019, año en el que Ríos González fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En diciembre, Ríos González respondió por escrito a este diario que la concesión a su nombre se utiliza “estrictamente para uso agrícola” y que cumplirá con lo establecido en la ley tras los cambios que introdujo la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

En su declaración, María Estela Ríos González también reportó la adquisición de tres departamentos entre 1987, 1992 y 2004 y un terreno de 164 m². El primer departamento tuvo un valor de 7 millones de pesos, el segundo, de 95 mil y el último de 470 mil pesos, el predio fue adquirido por un valor de 16 mil pesos. Asimismo, en 2015, la togada adquirió un automóvil marca Ford con un valor de 150 mil pesos.

