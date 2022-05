Mi interés siempre es servir a México: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó que siempre le ha interesado servir a México y en los últimos tres años y medio, indicó, su trabajo ha sido representar a nuestro país ante el organismo mundial con la mayor dignidad posible.

Esto, luego de que ayer, tras salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se le preguntó si buscaría la Cancillería, ya que el fin de semana Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reiteró su interés en la candidatura presidencial de 2024.

“Yo estoy dedicado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, siempre me ha interesado servirle a mi país, lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido en los últimos tres años y medio, y por lo pronto seguirá siendo la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible”, subrayó.

El domingo pasado, en su visita a Hidalgo para apoyar al candidato a gobernador de Morena por esa entidad, Julio Menchaca Salazar, el canciller Ebrard Casaubon manifestó que buscará la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 y estará en la encuesta que se lleve a cabo en su partido para definirla. “Ya estamos ahí, estaremos en la encuesta de Morena”, dijo el funcionario.

Destaca que dos días antes, el presidente López Obrador llamó a que sea la encuesta el método para definir a los candidatos presidenciales en 2024 y que enlistó las cualidades de algunos que han sido señalados como aspirantes a sucederlo, como Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México; el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casaubon, y Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Situación delicada en Ucrania”

En breve entrevista con los medios afuera del recinto histórico, el embajador señaló que acudió a Palacio Nacional para informar al presidente López Obrador sobre la situación “delicada” que aún se mantiene por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Detalló que la instrucción del Jefe del Ejecutivo federal fue ratificar la posición de México de buscar una solución pacífica al conflicto y descartó imponer sanciones económicas a Rusia.

Indicó que el presidente López Obrador instruyó a darle prioridad a la protección de civiles y a la infraestructura civil, así como a la ayuda humanitaria en esa guerra, además del estricto apego al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, sobre la base de los principios constitucionales de la política exterior de México.

“Vine a informarle sobre cómo están las cosas en el Consejo de Seguridad de la ONU, como lo hice hace unos días en el Senado, en particular, pero no exclusivamente sobre la situación en Ucrania que sigue siendo muy delicada y esa fue la razón de mi visita”, dijo.

¿México se mantendrá en la misma posición en el caso Ucrania?, —se le preguntó.

“En la misma posición, con nuestras líneas, me lo ha ratificado, de darle prioridad a la protección de los civiles y a la infraestructura civil, a la ayuda humanitaria y el estricto apego al derecho internacional, a la Carta de la ONU y sobre la base de los principios constitucionales de nuestra política exterior”.

¿No nos sumamos a las sanciones contra Rusia?, —se insistió.

“No, vamos a seguir en esa misma línea y trabajando desde el Consejo de Seguridad nuestra iniciativa junto con Francia para la ayuda humanitaria que se necesita, realmente diría, de manera urgente en algunas regiones del país. Esas son las líneas, el Presidente está enterado, está informado, está actualizado y me ha ratificado esas instrucciones”, dijo antes de retirarse.