“México no tendrá sistema de salud como el danés”: Fajardo Dolci

La afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el sistema de salud mexicano será mejor que el de Dinamarca es un buen deseo, pero en la realidad no sucederá, afirma el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM).

En entrevista con EL UNIVERSAL, quien también es director de la Facultad de Medicina refirió que se trata de una cuestión mediática-política y, a cuatro años de las modificaciones en el sector, aún no hay resultados, no se ha solucionado el desabasto de medicamentos en el país y la operación de IMSS-Bienestar no es clara.

Señala que hay preocupación por las vacunas contra Covid-19, pues la cubana Abdala no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mexicana Patria “quisiéramos que existiera”, pero no es así.

Además, afirma, debe haber libertad de investigación en México, y “la austeridad republicana para la investigación es algo que no funciona”.

¿Cómo va el panorama actual de la salud en México?

Estamos en medio de unas modificaciones, que las han llamado transformaciones, que no alcanzamos a ver todavía. Lo que sí tenemos claro es que estos cambios siguen, por ejemplo, sin dar algunos resultados, y me refiero particularmente a los medicamentos. En la vida real, si bien es cierto es que no había un abasto del 100%, había un abasto suficiente.

Con estas modificaciones que se hicieron, ya hace cuatro años, sigue sin solucionar el problema del abasto de medicamentos. Los problemas de corrupción, no recuerdo que haya nadie, ya no digamos en la cárcel, sino indiciado.

Cuando nos encontrábamos tratando de entender bien que era el Insabi, modifican nuevamente el proceso de atención médica, y ahora va a ser en algunos casos a través de IMSS-bienestar, que no alcanzamos a saber exactamente cómo va a funcionar.

Lo que nos preocupa en la vida real es que el paciente tenga la oportunidad de tener acceso efectivo a la atención médica, y que las barreras que existen, en algunos casos se han incrementado.



¿Es posible que el sector salud en México sea igual o mejor que el de Dinamarca?

Como deseo está bueno, como deseo todos lo quisiéramos; en la vida real, saben que eso no va a suceder. Yo creo que es una cuestión mediática-política porque para tener un sistema de salud, va mucho más allá del sistema de salud.

¿A qué me refiero? Como hemos salvado más vidas, no ha sido por el sistema de salud, ha sido por el sistema social, entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que los pueblos de Guerrero, Oaxaca, dónde hay un desarrollo menor, digamos al resto del país, pues que tengan agua, piso firme, drenaje, acceso a la escuela, alimentos que comer.

Si queremos mejorar la salud de los mexicanos, tenemos que mejorar los entornos sociales, si no avanzamos en estos temas tan básicos, pues difícilmente vamos a poder avanzar en otros temas, como tener un sistema de salud de otro tipo, de otras latitudes.



¿Y el tema de la compra de medicamentos?

Lo que están haciendo ahora es comprar directamente a los laboratorios, y quién está distribuyendo, son los mismos distribuidores que distribuían antes. Yo no veo ninguna modificación.

Creo que el mecanismo está claro, en la vida real no ha dado el resultado que esperamos, porque la gente sigue sin recibir los medicamentos. Estar reorganización para los medicamentos está claro que no ha funcionado



¿Los médicos tienen las condiciones favorables en el país para desempeñarse?

Debemos exigir es que ellos tengan las mejores condiciones para poder prestar un servicio, y no solo para eso, sino porque también tienen una responsabilidad muy importante, responsabilidades jurídicas del acto médico.

Entonces, si el médico no tiene las condiciones necesarias de instrumental necesario. Yo creo que aquí tiene que hacerse un esfuerzo todavía más grande de inversión y de seguimiento a estos médicos, sobre todos a los médicos que tenemos más alejados en la República.



¿Cuál es su opinión sobre la vacunación contra Covid-19, la llegada de Abdala, y el desarrollo de la vacuna Patria?

Bueno, la Patria quisiéramos que existiera, eso es lo que quisiéramos, pero en la vida real todavía no existe. La preocupación de las vacunas, está la cubana o la rusa en su momento, o la china, es que no han pasado o no hayan pasado las autorizaciones por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esa es la principal preocupación.

Sabemos que las de Pfizer o las de Moderna se van modificando o se han ido modificando a la par de los nuevos subtipos del virus, y aquí parecería que las vacunas sí son efectivas para la primera variante del virus, y no necesariamente se han actualizado.

¿Ayudará la Ley de Ciencia propuesta por el Ejecutivo Federal para este propósito?

Es un contrasentido con lo que estamos diciendo. Las universidades, las instituciones de investigación, y a quienes estamos, y una mayor participación de muchas privadas, sin lugar a dudas tenemos que dejar en libertad a quién hace la investigación y no tratar de dirigirlos.

Y esto de la austeridad republicana para la investigación es algo que no funciona, al contrario, eso reduce las posibilidades. Yo reitero que es muy importante tomar muy en serio la investigación.

Desde la Academia queremos llamar la atención de que necesitamos mayor inversión, y mayor participación de la industria privada en investigación médica en nuestro país.