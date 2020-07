Lozoya aún no rinde su declaración ante la FGR

El exdirector Pemex Emilio Lozoya no ha rendido declaración ante la FGR. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el hombre investigado por el caso Odebrecht y la venta a sobreprecio de Agro Nitrogenados es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.

Fuentes federales aseguraron que desde su llegada a México el pasado 17 de julio, Lozoya fue notificado de la ejecución de las dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por Agro Nitrogenados y Odebrecht.

Una vez que se determine que el exfuncionario está en condiciones para comparecer en audiencia, la FGR debe informar a los jueces que libraron las órdenes de aprehensión para que fijen fecha y hora de audiencia inicial.

Las leyes vigentes establecen diferentes figuras con las que el exdirector de Pemex puede negociar para obtener beneficios como protección o hasta librar las acusaciones en su contra; por ejemplo, la figura de testigo protegido, que se aplica para quienes rinden testimonio contra algún miembro de la delincuencia organizada.

Sin embargo, Lozoya no está acusado por ningún delito previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sino de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

Como testigo colaborador, que es otra figura legal, los imputados pueden obtener el beneficio de que las acusaciones en su contra queden sin efecto; para ello deben declarar contra otras personas acusadas de delincuencia organizada.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de analizar el amparo promovido por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), contra la orden de detención por el caso Agro Nitrogenados durante la gestión de Lozoya.

Limpia

Al confirmar que Lozoya Austin es testigo protegido, López Obrador dijo que es muy importante que la FGR haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del exdirector de Pemex, porque la información que pueda proporcionar “va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública”, dijo desde Palacio Nacional en su conferencia.

El Presidente consideró que con la detención de Lozoya se aclararán muchas cosas, entre ellas si se compró la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Es un asunto relevante, no hay que generalizar, no hay que decir que todos los legisladores fueron sobornados, eso no, no adelantar vísperas, sí se tiene el compromiso del señor Lozoya de dar información a cambio de una reducción de la pena”.

Recordó que Marcelo Odebrecht, dueño de la firma, confesó como testigo protegido haber entregado millonarios sobornos en toda América a cambio de contratos de obra pública.