“Logro mayor, superar grave crisis de aranceles”: Héctor Vasconcelos

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos (Morena), afirma que México ha superado los riesgos de la crisis de los aranceles que amenazó Estados Unidos y que, de haberse aplicado, “hubieran podido poner en juego el éxito del sexenio entero”.

Indica que al iniciar la crisis en Washington, “la petición de que nos convirtiéramos en un tercer país seguro sí estaba en la mesa de negociaciones”, pero que ya no lo estuvo el domingo 21 de julio, en la Ciudad de México, en el encuentro entre Marcelo Ebrard y Michael Pompeo, lo cual, asegura, es un gran éxito para México.

Comenta que se ha vivido el momento más difícil en la relación con Estados Unidos desde los años 20, cuando se firmaron los Tratados de Bucareli, sólo que esta vez “no hemos cedido cosa alguna que sea vital para México”.

Subraya que “estamos viendo el éxito del enfoque del problema” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en esta crisis se ha mantenido con “actitud de prudencia, calma, serenidad y, al mismo tiempo, muy firme”.

En entrevista en su casa, en una escala de su agenda de trabajo político y legislativo, que ha incluido actividades en Washington, Vasconcelos se declara en contra de que México sea tercer país seguro.

Dado que la cuestión migratoria es un tema de campaña electoral de Donald Trump, previene que en los siguientes 14 o 15 meses “tenemos que resistir la realidad que nos llega del norte”.

Héctor Vasconcelos fue embajador en Dinamarca, Noruega e Islandia. Tiene estudios profesionales de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Harvard), una maestría en Historia Política (Cambridge) y un doctorado (Oxford).

Su perfil es de los más altos en el Senado de la República, además de ocupar una comisión legislativa insignia de la Cámara Alta.

¿México en los hechos es tercer país seguro?

—No. Yo no aceptaría eso. No estamos en condición de [ser] tercer país [seguro]. Eso implica, entre otras cosas, que los juicios de asilo que buscan para resolver el asilo de migrantes a Estados Unidos tuviesen lugar en México.

Los juicios de asilo siguen y seguirán teniendo lugar dentro de Estados Unidos, aunque en algunos casos se pide al migrante que espere en México la resolución de su situación. Claro, algunos quisieran que ya mejor esas parsonas solicitaran refugio a México directamente o que tuvieran sus procesos migratorios [en nuestro país].

Eso, que yo sepa, [en México] no lo hemos aceptado. Eso sería ser un tercer país seguro.

En la polémica hay voces prestigiadas que aseguran que, en los hechos, México ya es un tercer país seguro.

—Esa es una opinión, hay varias, sé a cuál se está refiriendo, y no lo veo así. Creo que ha habido un esfuerzo muy grande [por parte] del gobierno mexicano para evitar caer en la condición concreta, jurídica, de [un] tercer país seguro.

Ha habido éxito en eso. Entiendo que en la reunión del pasado domingo 21 de julio, entre los secretarios Pompeo y Ebrard, no se abordó el tema como una condición que imponía Estados Unidos para no establecer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Esa petición de que nos convirtiéramos en tercer país seguro sí estaba en la mesa de negociaciones en los primeros días de junio en Washing- ton y ya no en julio pasado. Eso es un gran éxito para México.

¿El presidente de Estados Unidos ha aprovechado el fenómeno migratorio para apuntalar mensajes de campaña?, ¿acentuó todo el problema?

—Absolutamente. Por razones de la política interna estadounidense, él [Donald Trump] ha acentuado el tema.

Lo más lamentables es que, de aquí a noviembre de 2020, vamos a estar sujetos a que el presidente de Estados Unidos adopte políticas y actitudes que van más en función de sus posibilidades de [una posible] reelección, que del problema de las migraciones.

Las posturas de la Casa Blanca del gobierno del presidente Donald Trump serán las que convengan a sus posibilidades de reelección el año próximo.

¿Cuál debe ser la política de nuestro país?

—Tenemos que resistir las realidades que nos llegan del norte. México, desde antes de la Independencia, ha tenido que soportar momentos muy difíciles. Un país más débil no hubiera podido sobrevivir con su propia identidad los últimos 200 años.

Naciones con menos tradición cultural hubiesen sido absorbidas por un poder tan inmenso como el estadounidense.

¿Cuál es la proporción que tiene esta crisis?

—La situación [política] actual me parece que es la más grave en la relación bilateral [entre México y Estados Unidos].

Desde los años 20 del siglo pasado, cuando se presentó la cuestión de que había que ganar el reconocimiento del gobierno mexicano por parte de Washington, se tuvieron que firmar los llamados Tratados de Bucareli.

Fue una crisis muy severa, no creo que hayamos vivido un periodo tan complicado como el presente en la relación México-Estados Unidos.

¿En México hemos cedido algo en esta ocasión?

—El tiempo, y no me refiero a 20 o 30 años.

En seis meses o en un año tendremos una imagen más clara de cuál ha sido el saldo de esta crisis.

Me parece que actualmente no sólo no hemos cedido cosa alguna que sea vital para México, sino que sí pudimos evitar que se nos aplicaran aranceles crecientes que iban a ser de 5%, que luego iban a ascender hasta 25%.

Las consecuencias económicas de ese escenario de la imposición de aranceles [por parte de Estados Unidos] hubieran sido, a mi modo de ver, incalculables y, entre otras cosas, nos hubieran lanzado a una prolongada recesión económica.

Creo que hubieran podido poner [los aranceles] en juego el éxito del sexenio entero, al entrar en una espiral descendiente.

Con aranceles de hasta 25%, quién sabe dónde estaríamos en dos, tres o cuatro años.

Creo que haber evitado eso ya es un logro de la mayor importancia.

Esto ahora nos resulta un poco difícil de entender, pero había que haber estado en Washington en los últimos días de mayo y los primeros días de junio [pasado], cuando Estados Unidos presentó a México algo que de hecho era un ultimátum, pero aquí estamos.

¿Cómo valora o aprecia el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador?

—Quisiera decir que la carta que envió el presidente [Andrés Manuel] López Obrador a su homólogo Donald Trump al inicio de esta crisis, me pareció una carta magistral.

[El Ejecutivo] situó la relación en un contexto histórico de largo plazo, no fue una respuesta a lo dicho por el presidente de Estados Unidos, abordó la relación de México y el país del norte durante 200 años.

En el lenguaje de la carta hay un tono de gran prudencia, porque una vez que está uno en esas crisis, lo más fácil es escalar y escalar,24 horas después se tiene una crisis mucho mayor, pero esta actitud de prudencia, calma, serenidad, al mismo tiempo fue muy firme.

Está en el texto que el Presidente no es un hombre débil, yo diría que para corroborar eso no hay más que analizar su trayectoria.

Uno no llega en las circunstancias en que él llegó a la Presidencia de México, si no es un hombre de una voluntad férrea.

En la carta combinó esos elementos, y hoy estamos viendo el éxito de ese enfoque.

¿Es momento de pedirle a Estados Unidos que tenga responsabilidad con su tráfico de armas con algún otro asunto?

—Por supuesto. [Esa situación] ya fue un elemento de la conversación entre el secretario de Relaciones Exteriores, [Marcelo] Ebrard, y el secretario de Estado estadounidense [Mike] Pompeo, además se está abordando bilateralmente todo el tema del tráfico de armas.