Líder sindical Marco Antonio Reyes salvaguarda derechos laborales

Ciudad de México, a 26 de Junio de 2020



En mi carácter de apoderado legal de Marco Antonio Reyes Saldívar, y con fundamento en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y demás relativos y aplicables a la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica; de manera respetuosa y pacífica solicito que se aclare la información inexacta, falsa, tendenciosa y carente de fundamento legal que fue publicada en su medio de comunicación este viernes 26 de junio, firmada por Raúl Rodríguez Cortés, con el título: “¿Premio?”, disponible en esta liga: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/las-peligro...

Sobre la información referida anteriormente, me permito destacar que no existe evidencia que acredite los dichos del periodista, ya sea en resoluciones, sentencias o investigaciones del Poder Judicial de la Federación, Ministerios Públicos, Auditoría Superior de la Federación, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Competencia Económica, Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente en la materia.



Es así que la publicación pone en peligro la integridad física de mi representado y la de su familia, al tiempo que le genera un desprestigio y posible daño moral, ya que, como se sabe, goza de la tutela Constitucional a la Dignidad. Por lo tanto, reservamos las acciones de ley en contra del periodista al tratarse de un acto doloso y sin fundamento o resolución judicial.



Ante esto, me permito hacer las siguientes precisiones:



1. De manera falsa el columnista afirma que mi Representado se encuentra “ligado” a empresas de limpieza. NO EXISTE documentación alguna, actas constitutivas y/o acusación y sentencia formal comprobable que sustenten las mentiras que cita el periodista, pues NUNCA se ha desempeñado como representante legal, directivo o miembro de NINGUNA de las empresas que menciona el texto.



Por el contrario, el C. Marco Antonio Reyes es representante de miles de trabajadores, como parte de una asociación sindical dedicada a salvaguardar sus derechos ante las empresas o autoridades.



Para acreditar las acciones emprendidas por la Asociación Sindical en la que participa mi representado basta con verificar en la Coordinación Nacional de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Por lo anteriormente expuesto, las acusaciones del periodistas son totalmente INCORRECTAS, al tratarse de acusaciones sin pruebas legales sustentadas ante el Poder Judicial. Por lo tanto, reservamos las acciones que a derecho corresponden en contra del periodista por los daños y perjuicios que genere la publicación.



Incluso, mi representado ha presentado denuncias, plenamente documentadas, en las que se solicita a la Titular de esa Unidad de Fiscalización que revise y verifique el Cumplimento de las Obligaciones Labores de razones sociales como GOTT UND GLOCK, S.A. DE C.V., DECOARO Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., MOLT NET, S.A. DE C.V., GERLIM, S.A. DE C.V. Y GRUPO RELISSA S.A. DE C.V., entre otras, ya que existen indicios de que NO inscriben a los trabajadores en el Sistema Único de Autodeterminación del IMSS, privándolos así de los derechos que por ley les corresponden.



2. Tanto mi representado como la Asociación Sindical en mención se reservan las Acciones Legales en contra del periodista a que hubiera lugar y le asistan en su Estado de Derecho, pues esta conducta reiterada podría considerarse como una posible CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y COACCIÓN a la que se habría prestado el autor del texto, con el único fin de causar Desprestigio, Presión y Coacción.



Hoy en día, México vive situaciones de violencia, por lo que como mexicano y padre de familia mi Representado expone su preocupación ante la publicación, situación que indudablemente afecta y pone en riesgo su integridad y seguridad, así como la de sus seres queridos, por lo que espero su comprensión y atención a la solicitud que detallo en esta carta, apegada al respeto y cumplimiento de las leyes mexicanas.



Asimismo, solicito que la nota publicada sea cancelada, modificada o sustituida con datos reales y de fuentes confiables, ya que incluso el medio origen, es decir, “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, publicó de manera íntegra la Carta Aclaratoria enviada por mi Representado. De lo contrario, procederemos con las acciones legales pertinentes. Aunado a ello, las acusaciones mencionadas en esta publicación son señalamientos que jamás han sido comprobados al tratarse de situaciones que jamás existieron. Mi representado actuará en consecuencia, pues citan correos y presuntas declaraciones que nunca han sido comprobadas ni acreditadas ante instancias judiciales.



Por lo anteriormente expuesto y sabedores del enorme prestigio del que goza El Universal, me permito solicitar, de conformidad a la Ley, que se publique esta carta con las características similares y la relevancia que tiene la nota, misma que causa un agravio tanto para mi Representado como para la causa social que impulsa, pues las afirmaciones resultan por demás FALSAS y TOTALMENTE DESAPEGADAS DE LA REALIDAD.





Atentamente



LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ HERNANDEZ

Representante Legal