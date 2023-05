La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, anunció que al concluir el plazo este 1 de mayo, se legitimaron y seguirán vigentes 15 mil 800 de un total de 140 mil contratos colectivos de trabajo existentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, advierte que los contratos que no hayan aprobado este proceso se darán por terminados.

“Los contratos legitimados tienen salarios 19% superiores a aquellos que no se legitiman, y esto es obvio porque los contratos de protección tienen las peores condiciones, son los que tienen los peores salarios, son los que tienen, en realidad, derechos mínimos de ley, entonces vamos a lograr limpiar los contratos de protección y con ello impulsar la negociación colectiva auténtica”, puntualiza la funcionaria.

Con cifras preliminares destaca que cerca de cuatro millones de trabajadores sindicalizados en el país fueron convocados para estas consultas a fin de decidir si están o no de acuerdo con sus contratos coletivos y como resultado de este proceso, miles de “contratos blancos” desaparecerán.

“Se tiene que suspender por parte de la empresa, por ejemplo, el cobro de las cuotas sindicales que venían cobrando y la empresa en ese momento tiene que adoptar una actitud de imparcialidad, ya no puede negociar con ese sindicato, ya no puede darle preferencias, porque ese sindicato pierde la titularidad en el momento en el que el contrato colectivo se da por terminado.

“¿Y qué sucede?, que los trabajadores pueden optar por diferentes cosas a corto o mediano plazo, una es mantenerse sin sindicato, si es que no se quieren sindicalizar o, la otra, esperemos que sea la más probable, es que decidan organizarse, formar un sindicato nuevo o con algún sindicato ya existente”, señala.

Subraya que muchos de los contratos colectivos son simulados, por lo que lo importante es que han sido consultados cerca de cuatro millones de trabajadores y se va a garantizar que cuando exista un contrato colectivo “se trate de uno vivo, donde realmente hay negociación colectiva, donde se revisan los salarios y se revisan los contratos y no este universo gigantesco de contratos de protección que, en realidad, como su propio nombre lo indica, protegían a las empresas de que no hubiese una verdadera negociación, y que no hubiese un sindicato real”.

La secretaria del Trabajo resalta que este proceso de legitimación de contratos colectivos es parte de la reforma que entró en vigor en 2019 y que le dio a México un nuevo modelo laboral que ha dado resultados positivos, porque se han fortalecido los derechos de los trabajadores, con mejores salarios y menor desempleo, entre otros beneficios.

En la entrevista, Alcalde Luján presume un nuevo modelo laboral con máximos históricos en el salario promedio y en la creación de empleo, además de que el poder adquisitivo del salario mínimo general se ha recuperado 90%, y en la zona libre de la frontera norte 187%.

“El nuevo modelo laboral, lejos de lo que se pregonaba en el pasado, de que iba a traer inestabilidad e inflación, ha generado resultados contrarios a eso y estamos más bien fortaleciendo el mercado interno y generando realmente un modelo económico de bienestar para la gente”, remarca la titular de la STPS.

“Llegamos al 1 de mayo con buenos resultados; de entrada, máximos históricos en empleo formal con más de 21 millones 700 mil trabajadoras y trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], esto no se había visto anteriormente, pero quizá lo más importante es que tenemos máximos históricos en salario promedio. No solamente el objetivo es generar empleos, sino generar empleo digno y bien pagado”, asegura.

La funcionaria afirma que con la reforma laboral el sistema de justicia cambió radicalmente, se cerraron todas las juntas de Conciliación y Arbitraje “y con eso también se cerró este modelo corrupto, secuestrado por la industria del litigio, donde los juicios duraban en promedio cinco, 10, 20 años en resolverse”.

Señala que en su lugar se han abierto en el país centros de conciliación y tribunales laborales que ya han resuelto más de 700 mil asuntos que se hubieran “atascado” en el viejo modelo y que 75% de los casos se ha logrado conciliar en menos de 45 días; el resto llegan a los tribunales laborales, pero se resuelven en menos de siete meses y medio, lo que representa una reducción en tiempos de 87%.

Luisa María Alcalde celebra que la nueva política laboral lleve al país a mínimos históricos de desempleo de 2.9%, cuando el promedio era de cerca de 4%.