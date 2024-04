Rebeca, a quien se le cambió el nombre para protegerla, es una paciente con cáncer de médula ósea en remisión y tenía cita para iniciar el tratamiento del trasplante de médula ósea el 21 de marzo, pero debido al cierre se retrasará su recuperación.

Contó que le habían agendado un tratamiento para iniciar la movilización de células, el 21 de marzo, y otra cita para “cosecha de células”, el 25 de marzo; no obstante, su tratamiento se tuvo que suspender.

“Ya estaba lista para un trasplante de médula ósea; de hecho, ya tenía puesto el catéter dos semanas atrás. Ese día iniciaba un tratamiento de movilización de células y fui por una autorización para que me dejaran entrar al hospital, el lunes siguiente, para ponerme una inyección que movilizara más células, y necesitaba entrar a las 10 de la noche. Y entonces los médicos me indicaron que ya no había trasplantes, que había cerrado la unidad por cuestión de Cofepris”, explicó en entrevista con este diario.

Afirmó que esta clausura afecta su salud porque tendrá que recibir nuevamente quimioterapias, a pesar de estar en remisión, para que la enfermedad no regrese, y ello complica su situación porque le resta la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.

“A mí me afecta porque ya estaba libre de quimioterapias desde noviembre, y he recibido muchas quimioterapias. Eso restaba posibilidad de que hubiera nueva cosecha de células porque las quimios matan células; entonces, lo que se requiere es cosechar el mayor número de células posible para un trasplante. En mi caso, por ejemplo, que estaba libre de quimioterapias, porque ahorita digamos estoy en remisión, quiere decir que estoy sana, sin presencia de enfermedad, y dijeron ‘vamos a aprovechar’, o sea, ya no hay que esperar, hay que aprovechar para hacer el trasplante, y el trasplante da mejor calidad de vida, prolonga el tiempo sin saltos en la enfermedad, y pues ya no”, expresó.

Añadió que el IMSS no le ha agendado nueva fecha para que siga con su tratamiento.