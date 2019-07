“Las personas con discapacidad no están enfermas”

[email protected]

Convencido de que la responsabilidad de construir un país incluyente va más allá de las acciones que tome un gobierno, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, invitó a todos los mexicanos a sumarse a la campaña #ConoceSusDerechosyActúa que tiene como finalidad visibilizar que las personas con discapacidad también tienen derechos, rehabilitar a la sociedad y eliminar la discriminación.

“Donde hay más discapacidad no es donde dice el censo del Inegi, sino donde hay más obstáculos, más barreras. No podemos culpar al Estado, al gobierno, todos somos corresponsables de derribar muros y construir un México con verdadera inclusión”, dijo en el auditorio principal del Club de Banqueros.

Landeros Verdugo afirmó que quien necesita rehabilitación es la sociedad, porque detrás de un empleo no ofrecido o de una escuela que no acepta a niños, adolescentes o adultos con discapacidad existe un ser humano.

“Los que estamos enfermos y necesitamos rehabilitación somos nosotros. No puede ser posible que no descubramos en otro ser humano eso: que no importa el color de piel, la estatura, las preferencias sexuales o religiosas ni las habilidades; no es posible que hoy no seamos capaces de derribar barreras, sobre todo en actitud e inteligencia, que son las que mueven y ayudan a derrumbar esos obstáculos”, reiteró.

La campaña consta de cuatro historias de personas con alguna discapacidad. Los protagonistas narran el esfuerzo realizado a lo largo de su vida por desarrollar al máximo su potencial, pero incluso así se enfrentan a la discriminación, lo que les impide su plena participación en la sociedad.

El presidente de Fundación Teletón comentó con EL UNIVERSAL que este esfuerzo, que estará activo hasta el mes de septiembre, previo a su evento anual, surgió con el objetivo de visibilizar que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los de cualquier mexicano, y provocar la reflexión en la sociedad para convertirla en una donde exista mayor empatía.

“Queremos poner el dedo en la llaga, en que la inclusión sólo será posible cuando como sociedad nos rehabilitemos. Las personas con discapacidad están preparadas, llevan muchos años haciendo tremendos esfuerzos por ser parte de un país, de una sociedad, de una escuela, de una empresa; por ello debemos velar por convertirnos en una nación incluyente”, dijo.

En su participación, Joaquín Alva Ruiz Cabañas, director general adjunto de Atención a la Discapacidad de la CNDH, mencionó que la discapacidad no se encuentra en las personas que tienen alguna deficiencia o enfermedad, sino en la incapacidad de las personas de aceptarlas y de ser incluyentes.

“Son las sociedades y no el individuo los que deben cambiar. Debemos crear un modelo social basado en los derechos humanos, en asumir que las personas con alguna deficiencia física, mental o sensorial a largo plazo deben tener las mismas oportunidades, y no se trata de que nos proporcionen servicios o ayuda económica, sino de adoptar medidas que conviertan al país en una nación inclusiva”, aseveró.

Una de las historias se centra en Mónica Lechuga, quien en 2004 sufrió un accidente automovilístico. “Mi vida dio un giro de 180 grados. Los médicos les dijeron a mis papás que no volvería a caminar y dependería de ellos para hacer actividades cotidianas”, relató.

La joven afirmó que el reto más grande al que ha tenido que sobreponerse no es la discapacidad física, sino a la mirada de la gente, a una comunidad que no estaba preparada para verla en silla de ruedas.

“Mi gran reto empezó cuando regresé a mi pueblo, en Chihuahua, y enfrenté a gente que no estaba lista para verme en silla de ruedas. Por eso estudié ingeniería, porque aprendí que no existen los límites y que podemos crear cosas como un sistema de automatización para controlar una silla de ruedas desde un dispositivo móvil”, mencionó.

Por último, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, lamentó que en México la mitad de los 12 millones de personas que viven con alguna discapacidad no se sientan incluidos y exhortó a la sociedad a sumarse a la campaña y a tomar conciencia sobre la importancia de construir un país donde las oportunidades son para todos.

“Las personas con discapacidad merecen vivir con todos sus derechos, sin ninguna barrera. La pregunta es para nosotros: ¿de qué tamaño es la evolución mental de nuestro corazón, de nuestra actitud para derribar obstáculos? Sólo les pido que recordemos algo: todos somos iguales”, finalizó.