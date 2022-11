Lanza Sedena 11 reglas para evitar infiltraciones del narco

El Ejército Mexicano lanzó un compendio de reglas para evitar que sus soldados se involucren y sean cooptados por los diferentes grupos criminales que operan en el territorio nacional.

Se trata de 11 normas elaboradas por el general retirado Marcelino Mendoza Jardines, mediante las cuales la institución armada pide a sus tropas no tener relaciones de noviazgo en zonas con presencia de la delincuencia organizada, ya que las mujeres son empleadas por los cárteles para obtener información sobre las acciones castrenses; también evitar familiarizarse con civiles de dudosa reputación o con algún elemento sospechoso de realizar actividades ilícitas.

Además, abstenerse de recibir obsequios y favores de autoridades y empresas para no adquirir compromisos que vulneren su desempeño y se cometan hechos delictivos; no usar medios de comunicación que fácilmente puedan ser intervenidos por la delincuencia organizada; no tener vehículos particulares en lugares donde hay puestos de control, de vigilancia, bases de operaciones, puntos de revisión carreteros y demás servicios.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al mando del general Luis Cresencio Sandoval González, recomienda a los elementos evitar el consumo de narcóticos porque el éxito de las operaciones contra el narcotráfico se inicia con la evasión del uso de estupefacientes.

El compendio señala que los comandantes deben realizar visitas de inspección sorpresivas a la tropa desplegada en las Bases de Operaciones Mixtas en los estados del país, así como llevar a cabo rotación y relevos del personal desplegado en labores contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

También exige a los militares desplegados tratar con propiedad, cortesía y respeto a las personas cuando lleven a cabo revisiones de vehículos en los puestos de control, respetando sus pertenencias. “Solicitar amablemente que abra el equipaje y muestre el contenido sin hacerlo uno mismo”, indica.

“El personal militar que se encuentre en operaciones deberá observar en todo momento las medidas de seguridad para impedir el exceso de confianza y [que] sean sorprendidos por transgresores”, señala.

De igual forma, el compendio de Normas para evitar complicidad con el narcotráfico y delincuencia organizada establece que todo lo asegurado por los militares a la delincuencia organizada, como enervantes, bienes, vehículos, armas y cartuchos deben ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

En opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional la falta de valores éticos, jurídicos y liderazgo militar, al igual que la adicción a las drogas, son la puerta de entrada al narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que considera indispensable contar con una serie de reglas que fomenten el respeto a las leyes y normas que rigen al Ejército, evitando complicidades con los cárteles de la droga.

“El involucramiento de algún militar en actividades del narcotráfico pone en riesgo las operaciones y la vida de las tropas, desprestigiando al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como al país”, advierte la dependencia.

La secretaría agrega que el objetivo de las referidas normas es proporcionar elementos de juicio para prevenir la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado entre las tropas, previniendo el delito de traición a las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Existen diversos indicios que permiten determinar y evitar el involucramiento de personal en actividades de narcotráfico, se recomienda que la totalidad de las tropas los conozcan, expliquen y apliquen”, concluye la Secretaría de la Defensa Nacional.