Hugo López-Gattel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que las acciones extraordinarias que dispuso la autoridad sanitaria federal por la contingencia del Covid-19 están centradas en reducir la movilidad de personas en actividades laborales, escolares y de recreación, y que ha resultado, indicó, en que millones de personas estén fuera del espacio público sin necesidad de utilizar la fuerza pública.

En conferencia de prensa, el subsecretario señaló que el suspender clases escolares permitió que de manera inmediata más de 15 millones de personas no estuvieran en las calles y con esto evitar el contagio masivo de coronavirus.

“Los ciudadanos, si no tienen que ir a trabajar, si no tienen que llevar a los hijos a la escuela, o no hay manera de que vayan al cine, museos, no tienen a donde ir y entonces sólo pueden ir a sus actividades esenciales como adquirir alimentos, asistir alguien en alguna necesidad, etcétera, sin necesidad de ejercer la fuerza pública”.

En Palacio Nacional, el subsecretario indicó que los gobiernos estatales son autoridad sanitaria, como lo dicta la Ley General de Salud y tienen la responsabilidad de hacer cumplir los elementos centrales de la estrategia definida por la autoridad sanitaria federal,

“De hacerla cumplir en su territorio y no debemos caer en distractores porque puede haber elementos que son muy visibles de coerción del ciudadano cuando los elementos fundamentales para reducir masivamente la movilidad están en suspender, en hacer efectiva la suspensión de los elementos que hacen que la ciudadanía hace que se movilice, es decir el enfoque no es en el ciudadano, sino en los elementos estructurales de la vida pública -trabajo educación, recreación- que hacen que el ciudadano se pueda o se tenga que movilizar”, concluyó.