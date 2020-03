Al detallar que en caso que se necesite implementar un Plan DN-III por el coronavirus, éste consistirá en desplegar los conocimientos que tienen las Fuerzas Armadas en el manejo de situaciones de gravedad, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a implementar un toque de queda, como ocurre en otras naciones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que respeta las decisiones de tomen otros gobiernos de decretar toques de queda como medida para detener la propagación de COVID-19, pero garantizó que su gobierno no lo hará porque, indicó, se está construyendo una autentica democracia.

“El Plan DN-III consistiera en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, las enfermeras y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles donde ellos puedan -con todos sus equipos, sus instalaciones- desplegar instalaciones, equipos para fines sanitarios”.

También lee: Hay reservas para aguantar y resistir una crisis: AMLO

-“¿Podría haber un toque de queda?”, se le preguntó.

-No, ese es otro asunto. No al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo, el autoritarismo; ¿qué hacemos nosotros, imagínense, con un toque de queda? Yo respeto la decisión que se tomen en otros países, (pero) nosotros no necesitamos eso”

“Nosotros estamos construyendo una autentica democracia; si se necesita vengo aquí (a las conferencia de prensa) no solo en la mañana, si no a medio día y en la tarde ,si hay algo urgente, y aquí les invito y le invito al pueblo, no voy a decir: “he decretado -como lo hacen en otras partes- que haya limitación a las libertades, toque de queda, que nadie salga alas calles, que el Ejército se hace cargo del país”, no”.

Pidió a la sociedad a que se queden en su casa porque así conviene por medidas sanitarias , “y estoy seguro que me van hacer caso. Nada de que es por la fuerza, no, pero todo esto está siendo conducido de manera responsable”.