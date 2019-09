“Independencia periodística, lo que da posibilidad de sobrevivir a medios convencionales”

En una era tecnológica en la cual la sociedad se ha politizado y el consumo de informaciones cada vez mayor, el periodismo debe ser cada vez más independiente, consideró Martín Baron, actual editor del diario estadounidense The Washington Post.

Baron, quien recién fue retratado en la película Spotlight cuya trama está basada en la investigación que este mismo periodista dirigió, para exhibir el grave caso de pederastia al interior de la Iglesia, en Boston, advirtió que la independencia periodística es lo que da la posibilidad de sobrevivencia a medios convencionales.

Ello, explicó en un charla en la que participó al lado del periodista mexicano León Krauze, porque han surgido gran cantidad de empresas cuyo crecimiento económico se sustenta en la difusión de información, la cual se distribuye hoy día a través de aparatos electrónicos.

El Washington Post arrancó un proyecto en español: Opinión Post, a través del cual se difunden artículos de opinión sobre la situación en América Latina.

“El periodismo lidia con los mismos fenómenos en América Latina y en Estados Unidos. Hay una crisis en el periodismo, crisis de confianza, crisis de finanzas”, señaló en el Museo Nacional de Antropología.

Sin embargo, expuso, la situación del periodismo y su relación con el poder, es complicada. En el caso de Estados Unidos, mencionó los ataques que el presidente Donald Trump hace de manera constante en contra de empresas periodísticas. Ante ello, destacó, el Post no debe tomar partido de nadie.

“Es importante centrarnos en nuestra misión y cumplirla”, dijo.

El periodismo debe ser de investigación, debe tener un alma y una columna vertebral. La idea es señalar las acciones del poder público.

El periodista mexicano y colaborador de EL UNIVERSAL, León Krauze, mencionó que en el caso del periodismo en México se cuenta con un Presidente que habla de libertad de expresión pero se dedica a denostar la información que exhibe errores gubernamentales.

“El Presidente en México insiste en qué hay que responder a la prensa por un derecho de réplica.

“Confunde la crítica con la descalificación. López Obrador no responde, descalifica”, exclamó. Ambos periodistas coincidieron en la necesidad de fortalecer el periodismo, hacer más investigación y sobretodo acercarse más a la sociedad. No dar tanto reflector a los políticos, en particular a la figura presidencial.