Guanajuato y 4T liman asperezas en seguridad

Irapuato, Gto.— El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de Guanajuato acordaron dejar de echarse la culpa y mejorar la coordinación para recuperar la seguridad y la paz en esa entidad, una de las más golpeadas por el crimen organizado.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 12 Región Militar, el Titular del Ejecutivo federal, acompañado de su gabinete de seguridad, afirmó que se está buscando mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno.

“Estamos buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el federal. El ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta, independientemente de algunas diferencias que tenemos, y ese es nuestro deseo, que haya una democracia en México, y eso implica el derecho a disentir, la pluralidad; independientemente de eso, tenemos como autoridades la responsabilidad con el pueblo.

“En ese caso, en vez de estarnos echando la culpa unos a otros, se ha decidido sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato”, dijo.

El Presidente expresó que se lleva a cabo una estrategia conjunta, encabezada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez (PAN), que significa trabajar todos los días, atendiendo este problema, que haya reuniones diarias desde muy temprano entre todos los que tienen que ver con la seguridad con Guanajuato en los dos principales niveles de gobierno.

El mandatario de Guanajuato reconoció que el no estar presente en las mesas de seguridad federal “no abona nada” a la paz.

“Por eso, mi cambio de postura, es de sabios reconocer. Mencioné en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que no asistiría. Desde el 5 de julio cambié mi postura. Por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario, general Luis Cresencio Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos, y no sólo yo, también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, lo cual habla de una disposición del Poder Judicial en Guanajuato por devolver la paz y tranquilidad a los guanajuatenses”, abundó.

“Más allá de las diferencias que podamos tener, está un bien superior, que es la paz de los guanajuatenses”, dijo Rodríguez.

El gobernador respaldó al fiscal General del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, esto luego de que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a revisar su trabajo.

“Para mí es importante calificar al fiscal en el ámbito de su competencia, no podemos responsabilizar a una persona de toda una problemática multifactorial en el tema de inseguridad”.

El presidente López Obrador dijo que en la reunión no se tocó el tema del fiscal de Guanajuato, e insistió en que iba a esa entidad porque se necesita, dada la gravedad de la situación de violencia

En entrevista, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que para el combate a la violencia en Guanajuato es importante la judicialización de las carpetas de investigación, el combate a la corrupción y la revisión de las certificaciones a los cuerpos de seguridad.

“Robo de gasolina salía de Pemex”

Más tarde, al supervisar la rehabilitación de la refinería de Salamanca, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que el huachicoleo sólo era “pantalla”, porque el principal robo de combustible ocurría dentro de las propias instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que, acusó, había contubernio entre la delincuencia y malos funcionarios de la empresa productiva del Estado, así como de algunos pertenecientes al gobierno federal.

“Se habla del robo de combustible y del huachicol, pero, ¿saben qué pasaba? No funcionaban, en sentido estricto, las tomas clandestinas, la perforación de los ductos, eso era una pantalla, se robaban la gasolina desde aquí; desde aquí [en la refinería] cargaban las pipas porque había contubernio entre la delincuencia y malos funcionarios de Pemex y del gobierno federal, eso ya se terminó, imagínense cuántas fugas había”, comentó.