Gobierno no es hipócrita en cuidado del medio ambiente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el cuidado del medio ambiente su gobierno no es “hipócrita” y no hay doble discurso como aquellos que promueven enfrentar el cambio climático y dejar de usar el petróleo, pero cada vez producen más crudo.

“Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, de esos que andan promoviendo el que hay que enfrentar el cambio climático y que ya no hay que seguir utilizando recursos como el petróleo, sin embargo cada vez están produciendo más, esa hipocresía no, nosotros con hechos estamos demostrando que cuidamos el medio ambiente”.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García (MORENA), las titulares de Bienestar, Ariadna Montiel; de Medio Ambiente, María Luisa Albores y Agricultora, Víctor Manuel Villalobos, el Mandatario puso en marcha la campaña nacional para incrementar la producción del autoconsumo.

Ahí el Mandatario dijo que en la política energética de su administración se estableció que la extracción de petróleo será de manera racional, con el propósito de no extraer más de dos millones de barriles diarios porque tenemos que dejarle a las nuevas generaciones esta riqueza que es de todos.

“No es que no haya petróleo, hemos invertido en la exploración y tenemos para sacar el doble de petróleo, pero no vamos a actuar de esa manera, gastándonos la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos”.

Recuerda prohibición del fracking

Recordó que en su gobierno está prohibía la práctica del “fracking” y no se ha entregado ni una sola concesión para la extracción minera, incluso no se ha permitido la entrada del maíz transgénico.

“Ya ven cuanta crítica a Tren Maya de los conservadores corruptos, saben cuantos arqueólogos están trabajando en el Tren Maya, mil arqueólogos, cuándo había trabajado tantos arqueólogos en el Tren Maya, cuantos biólogos cuidando el medio ambiente, entonces nosotros vamos a seguir impulsando el desarrollo del país”, dijo.