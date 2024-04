La Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de Covid-19 en México estimó, a través de un análisis matemático, que por lo menos 224 mil 244 vidas se hubieran salvado, si el gobierno federal hubiera manejado de manera diferente de la pandemia.

Las conclusiones preliminares del grupo de trabajo señalan que persistieron los errores, y el rechazó a la evidencia científica durante la gestión de la crisis sanitaria.

En un comunicado destacó que "la gobernanza y gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones".

También señaló que la estrategia gubernamental para combatir la pandemia incluyó la personalización excesiva y el rechazo a la deliberación.

"La comunicación gubernamental se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudo-científica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad, en vez de gestionar la crisis sanitaria para evitar al máximo los contagios y fallecimientos", apuntó la Comisión Independiente.

Entre las conclusiones en temas socio-económicos, destacó la desprotección de sectores populares y grupos vulnerables por la falta de estímulos económicos, el aumento pronunciado del gasto familiar en salud, así como el impacto en mortalidad, orfandad y esperanza de vida, que terminó afectando más a las personas de menores ingresos.

“El informe que estamos preparando es vital, no solo para entender lo que realmente pasó con la pandemia de COVID-19, sino para que México tome las medidas necesarias para enfrentar nuevas emergencias sanitarias en el futuro. Nuestro propósito es aprender para no repetir, es decir, sacar todas las lecciones posibles de lo que sucedió con el fin de que, cuando se presente otra emergencia sanitaria, nuestro país no vuelva a pagar un costo tan elevado en vidas, salud y bienestar", expresó el doctor Jaime Sepulveda, presidente de la Comisión Independiente.

