Gobierno alega no tener datos sobre costo de marcha

A cinco días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice su concentración para conmemorar la Expropiación Petrolera, la Presidencia de la República informó que no localizó información ni montos erogados en la organización de la marcha del pasado 26 de noviembre en el Zócalo capitalino para celebrar su cuarto año de gobierno.

Ello, pese a que en la Plaza de la Constitución se utilizaron cientos de sillas, vallas metálicas, sistema de sonido, pantallas gigantes y un escenario para que el Jefe del Ejecutivo diera su discurso.

EL UNIVERSAL pidió, en una solicitud de información, los montos erogados para la marcha. Sin embargo, Presidencia de la República declaró su inexistencia. Por esto, se interpuso un recurso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y el pleno de ese organismo le dio la razón a El Gran Diario de México e instruyó a la Oficina de la Presidencia a realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, y que conceda su acceso al peticionario.

El 13 de enero, en respuestas a la solicitud 331000122001859, la Presidencia de la República informó que la Dirección General de Finanzas y Presupuesto no había localizado evidencia documental del monto destinado para llevar a cabo la marcha, enfatizando que se había realizado una “búsqueda exhaustiva, amplia y razonable” en sus archivos sin encontrar elemento alguno sobre lo solicitado.

“Después de que dicha área realizara una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos físicos y electrónicos que obran en dicha dirección de área adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, informa que no localizó instrumento jurídico o evidencia documental relativa a la información motivo de la solicitud que atienda el requerimiento del interesado en los términos indicados”, dijo.

Tras la respuesta, se interpuso el recurso de revisión RRA 905/23, admitido por el Inai y ante el que la Presidencia nuevamente argumentó que no poseía la información y que ningún sujeto obligado tenía el deber de entregar documentos que no obren en sus archivos, “aun cuando existiendo tales atribuciones, aquellos no hayan sido formulados o no se conserven en algún método de almacenamiento”.

Sin embargo, el Inai encontró que si bien se había hecho una búsqueda de la información en la Coordinación General de Comunicación Social, Vocería del Gobierno de la República y la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, “fue omiso en gestionar la solicitud de trato en la Secretaría Técnica del Gabinete, y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, unidades que también cuentan con competencia para pronunciarse respecto a lo solicitado”.

Además, para determinar si Presidencia debe contar con la información requerida, el Inai encontró en sitios oficiales la conferencia de prensa del 21 de noviembre, en la que el Mandatario invitó a participar en una marcha por los cuatro años de gobierno.

Para reforzar lo anterior, indicó el organismo, se localizó en YouTube el comunicado dirigido a la ciudadanía realizado en un escenario en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Luego entonces, resulta viable puntualizar que si bien el sujeto obligado indicó haber realizado una búsqueda exhaustiva de lo solicitado... no resulta procedente validar la inexistencia aludida, puesto que no se desprende que dichas unidades hayan realizado una búsqueda con un criterio amplio”, señaló.

Ante esto, el Inai determinó el pasado 22 de febrero, instruir a la Oficina de la Presidencia realizar una nueva búsqueda exhaustiva, amplia y congruente en toda área “a efecto de que se conceda acceso al particular a la expresión documental que contenga el monto destinado para la realización de la marcha.

“En caso de que no se localice la información solicitada, deberá declararse formalmente la inexistencia de la misma a través de su Comité de Transparencia, precisando de manera puntual las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión”.

El instituto dio 10 días hábiles a la Presidencia de la República para realizar la búsqueda; sin embargo, el 3 de marzo, la dependencia solicitó la ampliación de 10 días hábiles más para el cumplimento de esta resolución.