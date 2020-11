GN hace precisiones

Señor Director:

De manera respetuosa me dirijo a usted con relación a la información titulada “Guardia Nacional, en top 10 de violación de DH”, difundida el pasado 5 de noviembre en la primera plana, sobre la cual es pertinente hacer las siguientes precisiones: El número de quejas presentadas contra una institución ante la CNDH es un indicador que no confirma violaciones a los derechos humanos. Se aclara que, en los primeros nueve meses del presente año, la Guardia Nacional recibió 178 quejas, y no 209 como lo refiere la nota. Además, de las 178, 21 de ellas fueron concluidas sin responsabilidad para el personal de la Guardia Nacional:

En 52 casos no se acreditó la participación de esta institución. En otros 69 se informó que la participación de elementos de esta institución se realizó sin que se hayan violentado los derechos humanos de las personas quejosas. 36 quejas se encontraban en integración. De igual manera, es preciso puntualizar que hasta el momento y de acuerdo con el seguimiento de las quejas, no se han acreditado conductas que permitan determinar que personal integrante de la Guardia Nacional haya participado en actos de tortura, desaparición forzada o retenciones ilegales.

Cabe señalar que la Guardia Nacional cuenta con controles administrativos internos para investigar y sancionar al personal que sea señalado sobre alguna violación a los derechos humanos. Para tal efecto, existen instancias como la Unidad de Asuntos Internos, el Órgano Interno de Control, los Consejos de Disciplina y la Dirección General de Derechos Humanos.

Al exterior de la institución, las personas pueden presentar su queja o denuncia ante la CNDH y en materia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de los estados, ante quienes la Guardia Nacional siempre está en disposición de coadyuvar y atender sus requerimientos.

En este caso y en todo momento, reafirmamos el compromiso de todos los integrantes de la Guardia Nacional de mantenernos en constante preparación en materia de derechos humanos para estar a la altura de lo que requiere nuestro país.

Fernando Antonio Soto CortésInspector Jefe G.N.