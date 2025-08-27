El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que está vinculado a Sergio Taboada Cortina, quien fue su director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control (OIC).

Durante la conferencia matutina, y a pregunta expresa, Harfuch confirmó que siete personas están bajo indagatoria, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso será investigado.

"Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas. No podría confirmarle yo exactamente qué personas son. Como dijo la señora Presidenta, el Fiscal lo va a informar puntualmente", dijo.

Lee también Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Sobre la separación de Sergio Taboada Cortina de su cargo en la FGR, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Fiscal Alejandro Gertz Manero acude cada mes a presentar resultados y que le han solicitado que informe este tipo de casos.

La titular del Poder Ejecutivo indicó que será dentro de 15 días, aunque la Fiscalía podría informar antes si fuera posible.

Añadió la Presidenta Sheinbaum que “vale la pena que se investigue, por supuesto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr