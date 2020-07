Exigen reinstalación 160 trabajadores despedidos de Prevención y Readaptación Social

Al menos 160 trabajadores del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) exigen la reinstalación en sus puestos de trabajo, tras ser despedidos por el titular, José Ángel Ávila Pérez.

Son de las áreas de Centros Federales, Servicios Generales, Archivo General de Sentenciados, Control de Sentenciados y de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, entre otras, con entre 20 y 30 años de servicio, que fueron cesados por “pérdida de la confianza” al no presentar los exámenes de control y confianza.

Luego de acudir a la Secretaría de Gobernación, María Dolores Ramón López, con más de 26 años de servicio en dicho órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusó que les notificaron el cese vía telefónica en la primera quincena de julio, pese a la contingencia por Covid-19.

“Tenía 26 años de servicio y me despidieron injustificadamente por pérdida de la confianza que como tal no lo hay porque me están argumentando que la pérdida de la confianza fue porque no pasé los exámenes de control y confianza. No los hice y ellos me ponen que los reprobé por no asistir y eso lo justifican como pérdida de la confianza", dijo.

Y agregó: “La Ley Federal del Trabajo no precisa que ese tipo de fundamento obligue a que me cesen de mi trabajo”.

Ramón López aseguró que la pérdida de la confianza sólo aplica cuando se hace algo ilícito contra la institución o mal uso de la documentación.

“Hay compañeros que están basificados, hay compañeros que tienen amparos y a todos nos cesaron de la misma manera sin ninguna justificación realmente clara porque el cese que nos dieron no procede”, añadió.

De esta manera, solicitan al titular del OADPRS los reinstale en sus puestos, de lo contrario, dijo, continuarán con sus acciones ante las secretarías de Gobernación, Función Pública y del Trabajo, para que atiendan sus casos.

No descartan manifestarse frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ubicadas en avenida Constituyentes.

kl