Exgobernador niega nexos con criminales

Señor Director:

En la nota “SLP y la mafia tamaulipeca”, elaborada por el columnista Roberto Rock L. y publicada el 1 de junio, se hacen diversos señalamientos en relación con el suscrito, entre los que destacan una supuesta “acusación” en mi contra por “crimen organizado”.

Por tal virtud, estimo necesario aclarar que lo referido en su publicación, se tratan de afirmaciones imprecisas y sin fundamento alguno. De ahí que atentamente se solicita se sirva publicar las puntualizaciones que en seguida se formulan:

Es completamente FALSO que el suscrito tenga o haya tenido vínculo alguno con organizaciones criminales; ni cuando me desempeñaba como Gobernador de Tamaulipas, ni en cualquier otro momento; por lo que, NIEGO CATEGÓRICAMENTE que exista alguna in vestigación y/o proceso instaurado en mi contra por el delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA; razón por la cual, las conjeturas efectuadas en ese sentido devienen falsas.

Al respecto, es importante destacar que desde 2017 enfrento una solicitud de extradición, sin embargo, dicho procedimiento se refiere única y exclusivamente a un asunto de CARÁCTER FINANCIERO.

De igual forma, deseo aclarar que en el estado de Tamaulipas se siguen en mi contra tres procesos penales, por DELITOS PATRIMONIALES, sin fundamento alguno y los cuales estoy seguro que se resolverán favorablemente.

Es por esa razón que acudí ante instancias federales, las cuales a través de sentencias constitucionales han determinado que los jueces penales locales han violentado múltiples derechos humanos que me asisten, declarando que las resoluciones que me mantienen privado de la libertad, son actos ARBITRARIOS e ILEGALES, por lo que me han otorgado el AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL—en contra de todas ellas.

Aún así, las autoridades locales, se empeñan —a como dé lugar— a mantener activos los inconsistentes procesos en mi contra.

Eugenio Javier Hernández Flores.



RESPUESTA DELCOLUMNISTA

Señor director:

Aprecio la oportunidad de comentar la réplica que en su derecho presenta el exgobernador Eugenio Hernández Flores a mi columna “Retrato Hereje” del pasado martes. Su carta soslaya los aspectos centrales de la columna y se concentra en que no existen en su contra acusaciones de delincuencia organizada. En efecto, en el ámbito federal, el gobierno de Peña Nieto efectivamente desmanteló en 2013 la causa iniciada por la PGR durante la anterior administración, bajo la responsabilidad de Marisela Morales. Este benévolo patrón persiste en la actualidad. El señor Hernández Flores asegura que la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos se debe a presuntos “delitos patrimoniales”. Como él mismo fue informado en diciembre de 2017 durante una audiencia judicial, en realidad se le acusa de armar con diversos cómplices una cadena de lavado de dinero que depositó en bancos texanos al menos 30 millones de dólares. Las fuentes consultadas aseguran que este patrón delictivo configura crimen organizado. La columna en comento se basa en esas fuentes, que considero confiables.

Roberto Rock L.