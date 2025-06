Señor director:

En reiteradas ocasiones el periodista Mario Maldonado ha publicado sin sustento alguno diversas columnas sobre un supuesto favoritismo de la actual administración hacia mi persona o hacia mis empresas.

Por ello y apelando al derecho que nos garantiza el artículo sexto constitucional, me permito enviarle la presente réplica, solicitando amablemente se publique en los mismos espacios en los que se ha publicado la reciente columna del señor Maldonado, de fecha 16 de junio, en la que se refiere a mi persona como “El empresario intocable y consentido de la 4T”.

-En primer lugar, precisar que Ethomedical, la única empresa que tengo el gusto de dirigir, lleva más de 2 años sin vender en gobierno. Esto es plenamente acreditable y se le había informado con anterioridad al columnista, sin embargo insiste en publicar información falsa.

-El señor Maldonado menciona un paso como servidor público, que si bien sí ocurrió fue únicamente por 3 meses, entre enero y marzo de 2019, y jamás estuve involucrado en proyecto alguno.

-Como parte de la información que publica sin fundamento, menciona una supuesta relación privilegiada con diversos funcionarios públicos a los cuales no conozco y de la cual no muestra ni la más mínima prueba, ya que no existe tal relación privilegiada.

-En ocasiones anteriores le he manifestado al propio señor Maldonado, en sendas cartas aclaratorias, que estoy abierto para comentar cualquier asunto relacionado con las actividades de Ethomedical, no obstante, nuevamente publica información errónea sin haber hecho la mínima corroboración conmigo, como lo establecen los principios del periodismo.

-Esperando que estas líneas sean de utilidad para que un diario con el prestigio de EL UNIVERSAL no ofrezca información falsa a sus lectores, le reitero mi apertura para que pueda verificar conmigo o con mi equipo cualquier información que le hagan llegar en torno a Ethomedical o a su servidor, antes de publicarla. Hago este ofrecimiento en su calidad de director del diario, ya que el columnista ha hecho caso omiso.

-Ante las sistemáticas especulaciones que ha emprendido esta columna en mi contra y demás empresas, falsedades que se reiteran una y otra vez sin prueba alguna y sin el mínimo ejercicio de constatación fáctica, ejerceré a través de mi equipo jurídico las acciones legales que se requieran para que la verdad prevalezca sobre la mentira y la desinformación.

Atentamente

Aldo Díaz

RESPUESTA DEL COLUMNISTA

En su carta, el señor Aldo Díaz Pérez confirma su paso por Segalmex —de donde se sustrajeron ilegalmente 15 mil millones de pesos— y aunque asegura que jamás estuvo involucrado en proyecto alguno y dice desconocer a los funcionarios investigados y vinculados a proceso, esta columna tiene documentos con su firma como subdirector de Venta Comercial de Liconsa; específicamente los relacionados con el proyecto de coproducción de leche que se gestaba en Delicias, Chihuahua, uno de los que están bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

Respecto a la empresa Ethomedical que el señor Aldo Díaz confirma dirigir, vale la pena precisar que el 16 de agosto de 2022, mediante comunicado No. 46/2022, la Cofepris la incluyó en la lista de las compañías que no cumplían con la regulación sanitaria para ser distribuidor de fármacos; aun así, ese mismo año se le adjudicaron contratos públicos en ese rubro por 500 millones de pesos, que son parte de los 8 mil millones de pesos que le han entregado los institutos de salud públicos desde el 2019. Todavía en este 2025 aparece en documentos como proveedor de insumos médicos de delegaciones regionales del IMSS.

Respecto a los demás incisos que el señor Díaz Pérez incluye en su réplica, no se niega ni se refuta con argumentos lo escrito por este columnista.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Aldo Díaz Pérez es accionista de 27 empresas constituidas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango y Nuevo León; éstas participantes del sector farmacéutico, inmobiliario y de agroindustria. Se presenta también, él y su esposa María Teresa Muñoz Caraveo, como apoderados legales de diversas firmas proveedoras ante dependencias como el IMSS y la Sedena.

Y por supuesto que está en su derecho de proceder legalmente, con todo su poder económico y político, conforme considere. No será el primer contratista poderoso que intenta intimidar a los medios de comunicación con ese tipo de amenazas.

Mario Maldonado