Este primer sábado de febrero de 2024, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 2, foráneos y para autos con holograma 1, terminación de placas impar.



Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.



La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.



El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México; así como para 18 municipios del Estado de México, que son:



Atizapán de Zaragoza,Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.



Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.





El #HoyNoCircula para el 1er sábado de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los holograma 0 y 00 quedan EXENTOS.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/G30VRoDKVM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 3, 2024



Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.



Multa por no respetar el Hoy no circula

Ten en cuenta que la multa por no respetar el Hoy no Circula se hará acreedor a las sanciones establecidas en el Reglamento de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en Materia de Verificación Vehicular; así como, en el Reglamento de Tránsito Metropolitano.



La multa por no respetar el Hoy no circula será de dos mil 074.80 pesos hasta tres mil 112.2 pesos.

Cabe recordar que la autoridad procederá con la remisión de tu carro al corralón hasta pagar la multa y concluya el día .



Calendario de verificación 2023

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito. Este es el Calendario de verificación vehicular 2023 en la Ciudad de México y Estado de México:



Engomado Amarillo | 5 o 6 | enero y febrero

Engomado Rosa | 7 o 8 | febrero y marzo

Engomado Rojo | 3 o 4 | marzo y abril

Engomado Verde | 1 o 2 | abril y mayo

Engomado Azul | 9 o 0 | mayo y junio





















































