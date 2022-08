“Este gobierno no cubrirá el rezago médico”

Villa de Álvarez, Col.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, pese a la llegada de médicos especialistas de Cuba y a las convocatorias de contratación del IMSS, es tanto el rezago y atraso que le va a llevar todo el gobierno y “no vamos a poder tener a todos las plazas cubiertas” que México necesita.

Al supervisar los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en este municipio, el Mandatario federal destacó que está abierta la convocatoria para la contratación de más de 10 mil especialistas, además de que se tienen 40 nuevas escuelas públicas de medicina y enfermería, y se ha apoyado a más de 20 mil médicos que estudian alguna especialidad.

En compañía de la gobernadora Indira Vizcaíno (Morena), el Jefe del Ejecutivo federal señaló que su administración busca que haya médicos las 24 horas en hospitales y los fines de semana.

“En tanto tenemos todos los médicos que se requieren que es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas.

“Porque lo que queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales, no queremos que sólo sea un turno o dos, o que no haya doctores los fines de semana como si la gente no se enfermara el sábado o el domingo, queremos tener completo el servicio”, dijo.

En el Hospital General de Villa de Álvarez, el Presidente anunció al arribo de 55 médicos especialistas de Cuba a Colima ante el déficit que existe en la entidad.

López Obrador ofreció disculpas a algunos conservadores que no les gusta esa medida, pero aseguró que la salud es un derecho humano y no tiene que ver con ideología o política.

“Hay algunos conservadores que no les gusta el hecho, la decisión que tomamos de traer especialistas y de una vez les digo: aquí en Colima van a estar trabajando 55 doctores de Cuba, y ofrezco disculpas si no les gusta a algunos conservadores. Nada más les digo que la salud es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política y tenemos que salvar vidas”.

Silencio cómplice de charros

Frente a trabajadores de la salud que exigían su basificación y prestaciones, el Presidente criticó que líderes charros.

Afirmó que encontraron el sistema de salud con 80 mil trabajadores que tenían contratos eventuales durante 10 o 15 años, a quienes garantizó su basificación, pero advirtió que no se permitirán aviadores porque, agregó, eso también es corrupción.

“No voy a dejar de llamar la atención a los líderes charros que ahora están muy defensores de los trabajadores, pero guardaron silencio cómplice durante el régimen de corrupción. ¿Dónde estaban? Ahora, yo me acuerdo que vine a Colima y llevaban no sé cuánto tiempo sin pagarle a los trabajadores, y entró la gobernadora y se les pagó a todos”.

No a las cuotas de recuperación

Advirtió que no quiere que se repita la frase “cuadro básico y ni que haya cuotas de recuperación, pues señaló que se busca que el servicio de salud en hospitales sea completo y gratuito.

“Nada de cuadro básico, ya no quiero que se repita esa palabra o esa frase, que era constante, cuadro básico, no, todas las medicinas, es garantizar lo que establece el artículo 4 constitucional: el derecho del pueblo a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y ahora nos estamos fijando de que ya no haya cajas en los hospitales y no les echo la culpa a los administradores ni a los cajeros, es que esas cuotas de recuperación era lo que permitía que tuvieran ingresos para los gastos básicos.

“Pues no, esto ya tiene que ser parte del presupuesto del hospital. Nada de cajas. Ya no hay cuota de recuperación. Las medicinas son gratuitas, la atención médica completamente gratuita, lo de la hemodiálisis, todo gratuito”.