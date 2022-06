“Es la edad”, responde AMLO a dichos de Muñoz Ledo y Labastida

Luego de que Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados y Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI, acusaran que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narcotráfico, el Jefe del Ejecutivo federal calificó las declaraciones como algo “muy corriente y muy vulgar” y los retó a presentar pruebas de ello.

El Mandatario señaló que las acusaciones son un asunto de nostalgia y dijo que no le preocupan mucho porque son “completamente falsas” y tiene la conciencia tranquila.

“Quiero responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar de que nosotros, yo, tengo vinculación con el narcotráfico o grupos de narcotraficantes.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario.

“El señor Labastida lo mismo, pero además sin ninguna prueba. Yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, de la edad”, expresó.

“Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar... Pero tampoco crean que me preocupa mucho, en primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia y en segundo porque es falso, completamente falso.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”.

“Labastida me advirtió que corría peligro”, dice el Presidente

El Ejecutivo federal cuestionó que “¿con qué autoridad moral?” Francisco Labastida hace estos señalamientos. Reveló que en 1998, como secretario de Gobernación, Labastida le advirtió que “corría peligro” por no apoyar la aprobación del Fobaproa.

“El señor Labastida, me consta, porque me quería convencer de que yo aprobara el Fobaproa cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre la respuesta fue la misma.

“Emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió de que corría peligro. Él era promotor de que se convirtieran deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, el llamado Pemexgate”.

“EPN actuó apegado a la ley en 2018”

El Mandatario afirmó que el expresidente Enrique Peña Nieto, en la elección presidencial de 2018, actuó con apego a la ley.

Asimismo, recordó cómo el expresidente Vicente Fox intervino en la elección de 2006 para que no ganara la Presidencia.

Por ello, dijo el Presidente, en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, le reconoció al político mexiquense que, a diferencia de sus antecesores, se mantuvo al margen de los comicios.