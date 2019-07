Enredan a Salinas y Peña en lavado

[email protected]

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas fueron vinculados en la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en contra del abogado Juan Collado Mocelo.

El empresario Sergio Bustamante Figueroa, quien denunció a Collado y a cuatro personas más por un supuesto lavado de dinero mediante la compra-venta ilegal de un predio de su propiedad, indicó a la FGR que Peña y Salinas; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Mauricio Kuri, líder de la bancada panista en el Senado, son los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, S. A. de C. V.

Dicha empresa adquirió el 14 de abril de 2015, por 156 millones de pesos, un terreno propiedad de Operadora Inmuebles del Centro, S. A. de C. V., ubicado en la confluencia de las avenidas Fray Luis de León y boulevard Bernardo Quintana. Hoy, en este terreno hay un edificio con un valor de 700 millones de pesos.

En cinco entrevistas con la FGR, Bustamante Figueroa vertió diversas declaraciones en las que mencionó a personajes de la política supuestamente involucrados en estos hechos.

“Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el señor Jesús Beltrán González, director general de Libertad Servicios Financieros en esos momentos. Esta persona, como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia, de viva voz me comentó [en ese entonces me unía una amistad con él] que, había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria [propiedad disfrazada] de varias personas en Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., me mencionó́ a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio.

“No cuento con número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de Jesús Beltrán González, quien fue la persona que elaboró́ los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., mencionándome éste que, él guarda copia de los contratos que menciono para su protección”, declaró.

De la venta del terreno, indicó que el abogado Juan Collado, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, recibió 24 millones de pesos.

El denunciante señaló además que, según lo que le dijeron otras personas, con esa venta ilícita se obtuvieron 20 millones que el abogado Collado y Javier Rodríguez Borgio, conocido como el zar de los casinos, ordenaron entregar a Domínguez Servién para financiar su campaña rumbo a la gubernatura de Querétaro.

“Toda esta organización delincuencial tiene nombres y apellidos: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri González, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio y José Antonio Rico Rico”, refirió.