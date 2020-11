En un mes se terminará de conectar termoeléctrica de la Huexca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en un mes se terminará de conectar el tramo de 120 metros para llevar agua residual a la termoeléctrica de la Huexca, Morelos, pese a las resistencias de algunos ejidatarios.

“Esperemos terminar a más tardar en un mes de hacer la conexión y la gente se está portando muy bien y quiero agradecerles a todos habitantes de esa región, porque quienes se oponen, que no es la mayoría, en el caso de los ejidos, han estado llamando a la población y la gente no ha acudido a esos llamados, no ha habido respuesta de la gente que ya tiene la información y nos tienen confianza porque hemos hecho el compromiso que vamos a seguir apoyando a las comunidades y pueblos”.

Hace unos días, elementos de la Guardia Nacional desalojaron un campamento de ejidatarios sobre el río Cuautla para impedir los trabajos.

El presidente López Obrador insistió en que no se está afectando ningún derecho y se trabaja en beneficio del pueblo, pero insistió en que no se puede dejar que esa planta de CFE se convierta en chatarra esa planta, porque es dinero del pueblo y se tiene que actuar de manera responsable, dijo.

Explicó que se inició un trabajo de convencimiento y de información para los campesinos que sentían que la planta los afectaba y se demostró que no es así, que el agua que va usar en la termoeléctrica es de una planta tratadora del drenaje de Cuautla y no usará agua que tenga uso para el consumo humano o para riego.

cg