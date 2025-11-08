Más Información
Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Adriana “N” señalada como presunta operadora del grupo criminal Los Tanzanios.
La detención se realizó mediante un cateo a un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa donde también se aseguraron más de 280 dosis de droga.
La Fiscalía capitalina aseguró que el cateo se realizó derivado de una denuncia ciudadana y para su realización se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional.
El 19 de septiembre, Juan Manuel “N”, alias “El Chacal” o “El Chuki”, fue detenido en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, a quien autoridades señalan como el líder de Los Tanzanios.
Junto a “El Chacal” se detuvo a una mujer, Julieta “N”; ambos fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el grupo criminal está dedicado a la venta de droga, extorsión a tianguistas y a trabajadores del transporte público.
