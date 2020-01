El Presidente tiene derecho a investigar, dice el director

Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil de México Federico Gómez, está abierto a las investigaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre presunta corrupción en la adquisición de medicamentos.

“Yo creo que el Presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las cosas. Estamos totalmente abiertos para la investigación. Yo no tengo contrato con nadie, el hospital tiene un contrato establecido con distribuidores”, dijo.

Frente a una de las puertas del Hospital Infantil, su titular declaró que la Secretaría de Salud dio la autorización para ampliar por tres meses el contrato con la central de mezclas Safe, filial de Pisa, distribuidor que desde 2019 incumplió con la entrega de metotrexato y que en semanas pasadas no entregó vincristina, lo que detonó que padres de familia protestaran.

El directivo explicó que los contratos con Safe concluyeron el 31 de diciembre de 2019, sin embargo, como el hospital no está integrado en la compra consolidada de medicamentos, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela le permitió extender los contratos para el primer trimestre de 2020.

“El hospital no puede dejar de tener un contrato, está autorizado por la Secretaría de Salud. Los contratos con esta empresa concluyeron el 31 de diciembre y se autorizó una ampliación de tres meses en lo que funciona la compra consolidada. Yo no decidí, yo cumplo órdenes y formo parte del equipo institucional de salud para dar servicio. Si se vence el contrato no puedo quedarme sin comprar, por eso se usó la ampliación, no me puedo quedar sin medicamentos”, resaltó.

Nieto Zermeño desconoce los motivos por los que Safe no hizo entrega de medicamentos, pero resaltó que ya se aplicaron las sanciones correspondientes por el incumplimiento del contrato. “Por supuesto que aplicamos sanciones de ley, no se trata de si podemos, debemos aplicar la ley y claro que hay sanciones relacionadas con la normatividad que ya se aplica-

ron”, aseveró.

A los padres de familia les aseguró que ya cuentan con toda la quimioterapia desde el día miércoles y que no se prevé un desabasto en el futuro inmediato. Los invitó a no distribuir información imprecisa, puesto que los fármacos en existencia alcanzan para un mes y no para dos días, como indicaron.

“Tenemos toda la quimioterapia a partir de ayer. Nos faltaba únicamente vincristina y ya nos llegó la cantidad que se requiere para aplicar a los niños. Las fallas que ha habido con las quimioterapias son del distribuidor, que no entregó los medicamentos. Es absolutamente falso que el medicamento alcance para dos días, nosotros tenemos un consumo de 400 ampolletas por mes y recibimos 449”, detalló.

El director del HIMFG recalcó que ningún niño falleció por falta de tratamiento e indicó que siete menores sufrieron retraso de una semana para que se les aplicara

el medicamento.

“Hemos tenido contacto con los papás y mi palabra ha sido que vamos en el mismo barco y remamos para el mismo lado, todas las negociaciones que hemos hecho, que les constan, han sido con el objetivo de que los niños reciban medicamento. En esta ocasión, la vincristina llegó de España”, dijo.

Nieto Zermeño mencionó que tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell visitaron el hospital para verificar el abasto.