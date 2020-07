El Foco. Paralelismos y analogías clásicas de la 4T

Bueno amigos, pues Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, debe haberse sentido peor que cuando dio positivo en su prueba de Covid-19 después de que le avisaron que al jefe no le gustó eso de andar en "conference calls" fifís con los empresarios de la Canacintra promoviendo el cubrebocas, porque apenas unas horas después lo minimizó en su presencia.

En Palacio Nacional, Herrera afirmó que lo que quiso decir sacando del bolsillo una mascarilla para mostrarla a la cámara, fue que las condiciones de la planta productiva cambiaron "e implican medidas de sanidad y de cuidado", algunas de las cuales pueden ser el cubrebocas. Su aclaración fue rápida, ya que el jefe tenía otros datos y consideró que no podía haber asegurado que con cubrebocas se reactivará la economía, porque si fuera así, "me lo pongo de inmediato". Pero al mostrar el artículo de tela, Herrera había indicado: "es uno de los elementos más importantes para protegernos, va a ser uno de los elementos que permita relanzar con más éxito la economía".

¿Qué otros paralelismos y analogías ya son clásicos de la 4T? Aquí les presentamos algunos, acompañados de una guía mínima para entenderlos:

- [El ex avión presidencial] "no tenía un buen resguardo, no tenía techo el hangar, estaba a la intemperie". Analogía de: Enviamos el Dreamliner 787 a California para seguir tratando de venderlo con ayuda de Naciones Unidas y darle mantenimiento, al costo de 22 millones de pesos. Seguiremos tratando de venderlo en México.

- "No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses". Analogía de: La mayor parte de la Guardia Nacional y sus mandos serán militares. Ya encarrerados, les daremos 13 tareas de civiles, como la construcción del nuevo aeropuerto y parte del Tren Maya, además de las terminales marinas.

- "Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos". Analogía de: Guardaremos silencio mientras usted, en campaña electoral, miente al señalar que Tijuana es una de las ciudades del mundo más infectadas por el coronavirus y que el muro ha servido para evitar contagios.



NUEVO ENCARGO

De la Ciudad de México a la Marina mercante

Por discrepancias "entre hombres libres" se fue Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y es que al ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM no le pareció buena idea seguir aumentando el poder de los militares al asignarles la operación de los puertos. Lo sustituye Jorge Arganis Díaz Leal y entre otros cambios en la SCT, para que se vea que la Armada estará acotada por un civil, Rosa Icela Rodríguez será la coordinadora General de Puertos y Marina Mercante. Hasta el día de ayer, nuestra ex colega se desempeñaba como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.

PUEDE VOLAR A CHINA

¿Por qué no se lo dan a la Fuerza Aérea?

Hablando del ex avión presidencial, va una humilde sugerencia: Si es tan difícil venderlo, como a estas alturas ya es evidente, ¿por qué no lo transfieren a la Fuerza Aérea Mexicana? Ahora que enfrentamos la pandemia y que cierta aerolínea en problemas financieros trae insumos médicos al país desde Shanghái, China, utilizando el mismo modelo, un Boeing 787, la FAM podría adaptar muy bien al Dreamliner como nave de carga para contribuir al puente aéreo y todos saldríamos ganando. Hasta los que no hemos comprado un cachito para la rifa.

CANDIDATURA REPUBLICANA

Se cayó la fiesta de Trump en Florida

No, no nos referimos a los reventones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el exclusivo club de su cadena hotelera en Mar-a-Lago, Florida, donde por cierto respondió a la amenaza de los misiles norcoreanos acompañado del premier japonés, Shinzo Abe, sino a la Convención Nacional Republicana en Jacksonville, cancelada por el azote del virus. Se trata de un golpe duro, porque la reunión partidista en agosto, con su parafernalia habitual, haría oficial la candidatura de Trump a la reelección en noviembre. Mientras, su rival demócrata, Joe Biden, sigue adelante en las encuestas.

NUMERALIA

84 años: Edad del rey Salman de Arabia Saudita; fue hospitalizado esta semana.

15.4 millones: Número de trabajadores mexicanos que registraron una disminución de ingresos por la pandemia.