“Duendes” modificaron la propuesta: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por travesuras de los “duendes”, su plan B de reforma electoral fue modificado en la Cámara de Diputados, pero será corregido por el Senado de la República.

“Sí hicieron cambios a la iniciativa que enviamos, y Adán Augusto López [secretario de Gobernación] va a explicar en qué consistieron esos cambios; ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos”, mencionó.

“Como le llaman en el periodismo, el duende que hizo sus travesuras”, dijo el Mandatario en conferencia de prensa.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que por error los cambios fueron aprobados por Diputados.

“Sí hubo modificación a la iniciativa original, en el artículo 15 se hizo un agregado sobre el registro de un partido político nacional, le agregaron un párrafo, que era un documento de trabajo, y por un error se les fue en el dictamen final”. Señaló que se trata de un texto inconstitucional, pues ya hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema.

El encargado de la política interna del país dijo que anoche dialogó con Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, y con los presidentes de las comisiones legislativas y el compromiso es que regrese el dictamen a Diputados para su corrección.

Dijo que también se corregirá el que los partidos políticos puedan disponer de excedentes para el siguiente ejercicio fiscal.

“Nada más que no se vayan a rasguñar mucho”

Al manifestar que “nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, el presidente López Obrador llamó a la oposición a que ya elija a su candidato para 2024, pues dijo que se están tardando mucho. Afirmó que los aspirantes de Morena son profesionales, con mucha experiencia, con principios y honestos.

“Vienen citas históricas, como la elección de 2024, ahí que se apuren. Por ejemplo, ya se están tardando en lograr un acuerdo sobre quién va a representar al bloque conservador. Eso no es fácil. Ayer se los decía yo a los empresarios: por el lado nuestro, en el flanco izquierdo, son profesionales, gente con mucha experiencia, además con principios, gente honesta.

“¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso. Ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, dijo.

Recordó a su paisano el cantante Chico Che, al responder con un “¡Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando!” ante la tendencia de Twitter #SiguesTuAMLO que, dijo, lanzaron sus opositores luego de que Pedro Castillo fue depuesto como presidente de Perú.



Con información de Pedro Villa y Caña