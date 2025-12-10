El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá la imposición y el incremento de aranceles a productos provenientes de Asia.

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que quedó avalada por mayoría de 281 votos a favor (Morena y PVEM), 24 en contra (MC), y 149 abstenciones (PT, PRI y PAN), establece un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

El incremento de las cuotas arancelarias va del 10% y hasta 50%, en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

En total, se incrementaron los aranceles de mil 463 artículos provenientes de los países antes mencionados, pero cabe destacar de ese total, 316 actualmente no están sujetas al pago de aranceles de importación, por lo que significa la imposición de un nuevo impuesto; las modificaciones entrarán en vigor el primero de enero de 2026.

Con el alza de aranceles, el gobierno federal podría aumentar en 51 mil 910 millones de dólares la recaudación en importaciones, de acuerdo a un análisis técnico elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, solicitado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Durante el Debate, el grupo parlamentario del PT advirtió riesgos, y adelantó que votaría en abstención. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, explicó que el gobierno de Estados Unidos ejerce una presión hacia terceros países para que adopten y se alinean al a confrontación con China, “a cambio de obtener beneficios económicos, específicamente en términos de inversiones y relocalización de empresas, y en caso de no adoptar dicha postura, verse excluidos de ellos”.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, reconoció que la reforma si permite algunos avances, pero sostuvo que también hay importantes desventajas.

“Está el freno al dumping asiático, se cuida el T-MEC, se protegen empleos y se evita un impacto inflacionario, pero también hay riesgos claros: algunas fracciones todavía afectan a MIPyMEs y a consumidores, y falta una política de protección comercial equilibrada que acompañe esta medida”, declaró.

Hugo Gutiérrez Arroyo, diputado del PRI, explicó que el 77 por ciento de lo que México importa son insumos y bienes intermedios, y consideró que subir aranceles “puede encarecer la producción y convertir en un freno al crecimiento. Los aranceles harán menos competitivas a nuestras exportaciones porque si los insumos suben, los productos suben. Y quienes pagan al final van a ser nuestras empresas”.

El documento también considera que el incremento arancelario beneficiará principalmente a industrias productoras de insumos estratégicos, como la textil (hilados, tejidos y cuero), la fabricación de seda, la manufactura de juguetes y la fabricación de muebles.

“La reducción en la importación de insumos extranjeros favorecería no solo la consolidación de estas cadenas productivas, sino también la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales, impulsando un efecto multiplicador en la economía”, señala la minuta.

Por ejemplo, se avaló un arancel de 25% a champúes, vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, aguas de tocador, trimotos que no presenten una dirección tipo automóvil, prendas y accesorios de vestir y a cajas de papel o cartón corrugado, entre otros artículos.

A los hornos de microondas, juguetes (como muñecas, trenes eléctricos y rompecabezas de cartón) y ventiladores de uso doméstico se les impone un arancel de 30%.

La reforma aprobada también contempla un arancel de 35% a loncheras, cantimploras, abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, calzado con puntera metálica de protección y pañales. Y de 50% a puentes y sus partes.

En total, la reforma contiene 141 modificaciones a los aranceles de autopartes, 13 para autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en el sector siderúrgico, 18 en electrodomésticos, 37 en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en productos de marroquinería, 47 en papel y cartón, 8 en motocicletas, 21 en aluminio, 1 en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones, perfume y cosméticos.

De acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el alza de aranceles a productos provenientes de países que no tienen un tratado comercial con México, tiene el objetivo de “fortalecer la industria nacional, al proteger y aumentar el contenido regional de los sectores estratégicos, tal como se plantea en el Plan México, promoviendo la sustitución de importaciones y salvaguardando a los sectores productivos nacionales frente a los retos del comercio internacional”.

