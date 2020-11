Diálogo con gobernadores por próxima Convención Hacendaria, anuncia Senado

El presidente de la Comisión de Federalismo del Senado, Samuel García Sepúlveda (MC), anunció la realización de diálogos con los gobernadores, incluidos los integrantes de la Alianza Federalista, con el objeto de "armar el andamiaje de la próxima Convención Nacional Hacendaria, que cambiaría el Convenio Fiscal y que se llevaría a cabo después de las elecciones", dijo.

Samuel García Sepúlveda, en reunión de la Comisión de Federalismo, informó que con el mandato que recibió en septiembre este órgano del Senado de realizar foros sobre el tema, realizará videoconferencias a las que convocará a los gobernadores.

Las reuniones que llevará a cabo tienen la finalidad de que el Senado cuente con "toda una estructura, un andamiaje, para que se lleve a cabo esta nueva Convención Hacendaria, en la que se debata se discuta ingreso, gasto, distribución, deuda, modernización, reforma fiscal, transparencia y obviamente patrimonio".

En entrevista posterior a la reunión de la comisión, García Sepúlveda declaró a los periodistas que "creemos que a nadie le conviene que los diez gobernadores se salgan del Convenio Fiscal, pues ello puede provocar una crisis política".

Comentó que 18 estados de la república "no reciben ni la mitad de lo que ponen, los más agraviados son los de la Alianza Federalista, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, que no reciben ni 30%, y el caso que más me duele es Nuevo León”, la entidad que representa en el Senado.

