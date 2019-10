[email protected]

Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte, llevará su proceso en libertad, tras pagar una fianza de 150 mil libras exterlinas (3.5 millones de pesos) en Londres.

De acuerdo con sus abogados, Macías Tubilla se presentó ayer a una audiencia ante autoridades británicas para comparecer sobre la solicitud de extradición que realizó en octubre del año pasado el gobierno de México al Reino Unido, debido a que existe una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 112 millones de pesos, cuando estuvo al frente del DIF estatal.

Por unas horas quedó formalmente detenida ante las autoridades británicas; sin embargo, al concluir la audiencia el juez determinó dejarla en libertad tras el pago de la garantía, confirmó su defensa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ha sido notificada oficialmente de la determinación de las autoridades británicas, por lo que espera recibir una notificación este miércoles.

La exprimera dama de Veracruz es requerida por el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, quien giró una orden de aprehensión por presunto desvío de 112 millones de pesos en empresas fantasma, cuando estuvo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad.



En mayo del año pasado, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja para localizar y detener a Macías Tubilla, por lo que desde ese mes era buscada en más de 190 países.

En ese mes la imputada fue ubicada en Londres por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, quien acusó que vive en el lujoso barrio de Wilbraham Place.

Señaló que el gasto mensual de la esposa de Javier Duarte se calculaba en más de 60 mil libras, lo que equivalía a un millón 620 mil pesos, sin considerar compras, viajes y servicios.

“Pensamos que vivía con modestias, que seguramente tendría limitaciones económicas y que no haría más uso de recursos de los que ya se había robado, pero no estábamos en lo correcto, cuando la encontramos nos sorprendimos. En Londres continúa la vida de lujo, el dinero de los veracruzanos se sigue utilizando para vivir en abundancia, y eso no lo podemos permitir”, dijo entonces el exmandatario panista veracruzano.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la entonces PGR, Felipe Muñoz, señaló no se había actuado contra Karime Macías porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no había presentado alguna denuncia en su contra.

Hasta el momento, sólo hay una carpeta de investigación en contra de Karime Macías por efectuar pagos a empresas fantasma durante el tiempo en que estuvo al frente del DIF en esa entidad, por un monto de 112 millones de pesos.

A partir de ello, un juez de control del fuero común emitió una orden de aprehensión en su contra en mayo. El gobierno de Veracruz solicitó la orden de aprehensión con fines de extradición, la cual fue presentada por la entonces PGR en septiembre de 2018 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime, también tiene una orden de aprehensión, por el delito de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

Según la investigación de la FGR, Mónica Ghihan Macías formó parte de la red de prestanombres creada por Duarte de Ochoa para adquirir varias propiedades en Estados Unidos, con recursos de procedencia ilícita.

Se ha documentado que la cuñada del ex mandatario apareció como propietaria de inmuebles en el Woodlands Country Club, una zona residencial exclusiva en Houston, Texas.

Al menos otras siete personas más, cercanas al ex gobernador Duarte de Ochoa, enfrentan diversos procesos ante la justicia mexicana. Entre ellos se encuentra Javier Nava Sorio, presunto contador y operador financiero del ex mandatario veracruzano, quien fue detenido en España y deportado a México.

Al empresario Moisés Mansur se le acusa de ser uno de los principales testaferros de Duarte de Ochoa. Es acusado de defraudación fiscal y tiene un amparo para dejar sin efectos cualquier orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A su vez, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, fue detenido en febrero de 2017 por el delito de enriquecimiento ilícito, desaparición forzada y abuso de autoridad. Actualmente enfrenta su proceso en libertad.

Otro personaje que formó parte del equipo de Javier Duarte y que enfrenta un proceso penal es su exfiscal, Luis Ángel Bravo Contreras. En mayo pasado salió en libertad del penal de Pacho Viejo, se le acusa de desaparición forzada.

El extitular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia, estuvo preso en el penal de Pacho Viejo, del cual salió en diciembre de 2018 para enfrentar su proceso en libertad por los delitos de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad.

Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Javier Duarte, estaba acusado del desvío de 220 millones de pesos, pero fue absuelto del delito de desvío de recursos en marzo de 2019.

En tanto que Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino de Veracruz, fue acusado de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Fue detenido en marzo de 2017, pero dos años después un juez de Distrito le otorgó un amparo liso y llano que lo puso en libertad.