“Desabasto en Salud no es por austeridad”

Venustiano Carranza, Chis.— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos no hacer caso de rumores ni de “politiquerías” de quienes aseguran que, debido a la austeridad, no habrá atención médica ni medicamentos en el país.

“No vayan a hacerles caso a los que difunden rumores, porque ahora si no le dan la medicina en el ISSSTE a un paciente, dicen: ‘Es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya se acabó’.

“[Eso sucede] por cuestiones políticas, por politiquería. Es mejor que yo les diga que no va a desaparecer este programa [IMSS Bienestar], que escuchen que va a continuar y a mejorar”.

Explicó que para desarrollar el sistema de Salud, su gobierno garantizará que no falten medicamentos ni material de curación; que haya el personal médico necesario y, para ello, los especialistas que trabajen en comunidades lejanas ganarán más.

Dijo que mejorará la infraestructura de las clínicas y hospitales, y se comprometió a basificar a más de 80 mil trabajadores del sector que laboran por honorarios.

El Presidente fue recibido en este municipio, donde nació el inventor de la marimba, Corazón Borras, con música de ese instrumento chiapaneco.

En el hospital rural Venustiano Carranza del IMSS, el séptimo de 10 centros de salud que visitó en su tercer día de gira de trabajo por el estado, el Jefe del Ejecutivo federal platicó con personal y usuarios sobre las carencias de esos sitios.

El director del hospital, Luis René Rodas, le pidió al Mandatario que atienda sus necesidades: “Tenemos muchos niños, necesitamos más unidades de terapia intensiva neonatal. Tenemos muchos bebés que están sufriendo y no nos alcanza para atenderlos”.

Acompañado por el gobernador Rutilio Escandón (Morena) —a quien dio un espaldarazo para atender los problemas de la entidad—, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del IMSS, Zoé Robledo, el Presidente dijo que en la Cuarta Transformación ya pasó de moda jugar al “mafiosillo”.

“Nada de que el vivillo, el mafiosillo, es el que rifa. No, eso ya no está de moda, todos a portarnos bien para transformar a México”.

Antes de llegar a este municipio, López Obrador se detuvo en Las Rosas, donde pobladores le pidieron que haya más médicos y ambulancias.

Ayer, en su cuenta de Instagram, el Mandatario compartió una imagen de 1994 en la que aparece con el subcomandante Marcos y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Contra adicciones y depresión. En San Cristóbal de las Casas, López Obrador afirmó que se fortalecerá el programa de los Centros de Atención Rural para Adolescentes (CARA), con el objetivo de rescatar a miembros de ese sector de la población que tengan adicciones, porque de lo contrario será muy difícil reducir la violencia.

“El programa CARA lo vamos a reforzar porque necesitamos orientar (...) a los jóvenes. Está por iniciar una campaña para reducir el consumo de drogas, porque si no lo bajamos, será difícil resolver el problema de la violencia”.

Tras realizar un recorrido por el hospital San Felipe Ecatepec, dijo que cuando se lanzó la campaña para prevenir las adiciones preguntó dónde se atendía a los jóvenes con un problema de adición o depresión y “no hay donde”.

Por ello instruyó a la Secretaría de Salud (Ssa) a que revise la experiencia del programa CARA, que da pláticas y ayuda sicológica a jóvenes con alguna adicción.

Ante médicos, enfermeras indígenas tzetzales y autoridades chamulas, el Presidente criticó que en el gobierno pasado se dejó a la juventud en la indefensión y a merced de las bandas del crimen.