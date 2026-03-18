Villahermosa.— Este martes, en vísperas del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, un incendio se registró en el límite exterior de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco; el saldo fue de cinco trabajadores fallecidos.

De acuerdo con información difundida por Petróleos Mexicanos (Pemex), las fuertes lluvias que se registraron en la zona ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería, lo que provocó un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

Señaló que, “como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex”.

El incendio inició a las 6 de la mañana, de acuerdo con reportes de Pemex, que dos horas después informó que ya había sido controlado. Foto: Tomada de video

Precisó que las otras cuatro víctimas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex y transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones.

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El incendio

En redes sociales circularon videos en los que se aprecia que el fuego abarcó un perímetro considerable de la instalación, muy cerca de una de las entradas del personal. Los trabajadores que estaban de guardia tuvieron que ser evacuados a un área segura.

Además, el personal que entraría al turno de la mañana no pudo ingresar de inmediato debido a los trabajos para controlar el fuego.

Autoridades de Pemex y personal de emergencia, así como fuerzas federales, acudieron al lugar para realizar labores para controlar el fuego.

Cerca de las 06:00 horas, personal de la Asipona Dos Bocas (Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.) reportó el incendio de un vehículo que se extendió al predio 1, identificado como Área de Almacenamiento de Gases (Área de Tanques) de la refinería.

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Al respecto, la empresa productora del Estado, en un primer comunicado difundido a las 8:00 horas, informó que el incendio fue detectado a las 6:00, “alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca” y en ese momento ya estaba controlado.

Aseguró que “las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

“De acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

“Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental”, reportó.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, comentó que el incendio ya había sido sofocado, que no había afectaciones y que la refinería operaba con normalidad.

Precisó que Pemex realizaba las verificaciones correspondientes, como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

Por la tarde, en un segundo comunicado, difundido minutos antes de las 15:00 horas, Pemex reconoció la muerte de cinco personas y señaló que “el suceso” fue controlado y no representaba riesgo para la población ni para los trabajadores. Indicó que personal del área de Salvaguardia Estratégica estaba colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

“Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento”, señaló la empresa.

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Otros incidentes

Las inundaciones en la refinería fueron una constante desde el inicio de su construcción, en 2019. La entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, minimizó este problema.

Pemex también ha informado de al menos otros tres incidentes en esta refinería. Antes del de ayer, el más reciente ocurrió el 22 de enero en una planta de proceso. En esa ocasión se informó que el siniestro se debió a una pérdida de contención en una línea de descarga, ocasionando el conato de incendio.

Además, tres personas ya perdieron la vida por accidentes acontecidos en Dos Bocas, uno de ellos registrado el 10 de agosto de 2024, cuando dos trabajadores murieron al incendiarse el vehículo en el que transitaban dentro de la refinería.

El 28 de septiembre de 2024 se registró un trabajador lesionado y uno fallecido por exponerse a gas tóxico en la parte superior del tanque TV-904001.

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El 30 de abril pasado, Pemex reportó un paro de la refinería por una falla de comunicación en el cuarto satélite principal número 17 de la planta de cogeneración CCS-17. Con información de Pedro Villa y Caña, Sharon Mercado y Everardo Martínez

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