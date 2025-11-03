El camino a Cabo Pulmo serpentea entre el desierto y el mar. Octavio Aburto, biólogo marino y fotógrafo, lo ha recorrido durante más de dos décadas. Con su cámara ha captado torbellinos de jureles, tiburones y corales que respiran vida, pero no sólo documenta la belleza: sus investigaciones son la referencia que demuestra que este arrecife —en otro tiempo agonizante— es hoy uno de los mayores éxitos de conservación del planeta.

A partir de ese ejemplo, un equipo transdisciplinario de científicos propone las áreas de prosperidad marina (APpMs), un modelo que busca equilibrar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades costeras.

La idea nace en medio de la crisis ecológica que afecta al Golfo de California. ¿Es posible rescatar al “acuario del mundo”?

Lee también Confirman avistamiento de vaquitas marinas en el Golfo de California; "hay esperanza de supervivencia": Sea Shepherd

Cabo Pulmo dejó la pesca y esperó una década a que su arrecife se recuperara. Judith Castro, líder comunitaria, dice que sólo sabían pescar. Foto: Cortesía Judith Castro

El arrecife que volvió a nacer

Aunque pescar era “lo único que sabían hacer”, dice Judith Castro, una de las líderes locales, los pobladores decidieron, en 1995, prohibir la extracción en las 7,111 hectáreas que conforman el parque; 13 años después, Aburto regresó con su instrumentación científica y constató lo impensable: la biomasa del arrecife había aumentado casi 500%.

Esa abundancia atrajo nuevos depredadores. Judith Castro recuerda “la batalla” contra Cabo Cortés, un proyecto inmobiliario que planeaba construir hoteles, residencias, villas, campos de golf y una marina adyacente a la reserva. La comunidad, organizada y apoyada por organizaciones civiles, asesoría legal y presión mediática, emprendió la resistencia y venció al gigante: “Esa lucha nos abrió los ojos y nos hizo entender lo que habíamos logrado al conservar el arrecife”, dice Judith.

Cabo Pulmo se volvió famoso. De todas partes del mundo comenzaron a llegar buzos para conocer el arrecife que su comunidad había salvado. Según el estudio Valoración de los Servicios Ecosistémicos del Parque Nacional Cabo Pulmo, el parque genera hoy una derrama cercana a 8 millones de dólares para una población de más de 200 personas. Pasó de ser “un pueblo fantasma bajo el mar” a “un símbolo global de conservación”, subraya Aburto.

Lee también Desenmallan a 8 lobos marinos en el Alto Golfo de Baja California; van 59 en 4 años de operativo

Investigaciones de Octavio Aburto muestran que tras una década sin pesca en Cabo Pulmo, la biomasa aumentó 463% y regresaron los depredadores. Foto: Octavio Aburto

El impacto ecológico y social

El Golfo de California es la región más productiva y económicamente relevante para la pesca en México, especialmente para especies de alto valor como el camarón y la sardina; sin embargo, los recursos se están reduciendo de forma alarmante. En zonas como Loreto y La Paz, la biomasa ha disminuido casi a la mitad debido a la sobrepesca, según el ecólogo marino Fabio Favoretto.

“Un ecosistema saludable debería mantener unas cuatro toneladas de peces por hectárea, pero hoy apenas registramos entre una y dos”, señala Favoretto.

Además, la pérdida de plancton y el calentamiento del mar, que registra un aumento de 1 °C según los registros instrumentales de 2010 a 2020, generan un efecto dominó: menos alimento, menos peces y menos sustento para las comunidades. Como señala Alejandro Robles, presidente de Noroeste Sustentable: “La degradación de la naturaleza conlleva la degradación social”.

Lee también El premio, la herencia y un llamado urgente

El horizonte de la prosperidad

La propuesta de las APpMs busca que la recuperación ecológica y el bienestar humano avancen de la mano. El objetivo es impactar a 10 regiones en 10 años y beneficiar a 100 comunidades, explica Aburto, investigador del Instituto Scripps de Oceanografía.

Inspiradas en Cabo Pulmo, las APpMs fomentan la participación comunitaria, el liderazgo local, la gobernanza sólida, la inversión social, la educación ambiental y el monitoreo constante del ecosistema.

Para identificar los sitios con potencial para generar prosperidad, los científicos crearon el Índice Blue Spot, una herramienta de análisis que integra datos ecológicos, sociales y económicos. La búsqueda en más de 300 cuadrantes costeros en México reveló 30 áreas prioritarias que, aunque representan sólo 1% del mar territorial, podrían proteger hasta 37% de los hábitats críticos.

Con una buena gestión, se lee en el estudio que los ingresos derivados de actividades no extractivas —como el ecoturismo, las artesanías, la acuicultura o la pesca sustentable— podrían aumentar 70 % en una década.

Lee también Ambientalistas piden a Sheinbaum frenar expansión de actividad petrolera; exigen conservación de especies marinas

Los desafíos

Entre los desafíos de la implementación, el más arduo es asegurar el financiamiento a largo plazo: la restauración marina requiere inversiones sostenidas, no proyectos efímeros, advierte Aburto. A eso se suma la necesidad de reparar décadas de deterioro: manglares talados, arrecifes agotados, y se busca una acción colectiva en la que participen todos los sectores: las comunidades, autoridades, empresarios y la academia.

Las APpMs son una respuesta a las áreas marinas protegidas (AMP), que en los mapas parecen éxitos de conservación, pero en la práctica son “parques de papel”, es decir, diseñadas con criterios ecológicos únicamente, sin capacidad real de vigilancia, con normas vagas, con poco financiamiento y con escaso monitoreo científico. Según un estudio titulado Cuando las buenas intenciones no bastan…, de los 23,300 km² protegidos en el Golfo de California, sólo Cabo Pulmo cumple con sus objetivos de conservación.

El nuevo modelo propone una conservación que “otorgue el justo valor a las dimensiones sociales y ambientales de las que depende nuestra vida”, dice Ricardo Cantú, fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Lee también Lago de Texcoco regresa a la vida silvestre

No obstante, la historiadora ambiental Micheline Cariño detalla que ningún modelo puede aplicarse de igual manera en todos los lugares: “Cada comunidad tiene su idiosincrasia, su historia, su problemática, su gente y sus propias expectativas”, lo que funciona en Cabo Pulmo —añade— no necesariamente funcionará en La Reforma o en El Manglito. Su advertencia es clara: la prosperidad no se impone. Los procesos verticales, apunta, “empobrecen a la gente humanamente y moralmente”.

Catalina López-Sagástegui, del Programa del Golfo de California del Instituto de las Américas, subraya que, aunque las estadísticas ayudan a medir el progreso, hay que atender “lo subjetivo” de dichos indicadores. En algunas comunidades, el desarrollo puede significar un muelle o calles pavimentadas; en otras, como Cabo Pulmo, mantener su entorno intacto forma parte del bienestar.

Lee también Profepa sanciona al Acuario de Veracruz por maltrato a delfines y lobos marinos; los obligaban a realizar maromas, bailes y saltos

El equilibrio y la advertencia

Manuel Enrique Castro, hijo y nieto de pescadores, dirige una tienda de buceo que atiende a mil 500 turistas al año bajo una regla estricta: no más de 18 buzos por turno: “No se trata de trabajar por trabajar, hay que saber trabajar”, afirma.

Cada año llegan más visitantes, más inversión y también más riesgo. El turismo en Cabo Pulmo amenaza con exceder la capacidad del ecosistema. Los precios se disparan, los desarrollos avanzan y el equilibrio que dio origen a la recuperación ecológica está en juego. A pesar de los retos, en Cabo Pulmo, el problema dejó de ser sobrevivir a la escasez: ahora es aprender a administrar la abundancia.

Explica Aburto: la medida del éxito de Cabo Pulmo no está sólo bajo el agua, sino también en la superficie: “Hay una prosperidad… en términos de que no hay vandalismo, no hay prostitución, no hay alcoholismo. Hay una sociedad más robusta, más equitativa, incluso, te diría, más diversa en muchos aspectos”.

Judith Castro concluye: “No le llamo éxito porque el éxito puede ser efímero, prefiero decir que es un ejemplo de conservación marina con base comunitaria, porque el día en que dejemos de cuidarlo, ese éxito se acaba, pero mientras sigamos aquí, cuidando, educando y peleando, este lugar seguirá vivo, y si logramos que otras comunidades también lo estén, entonces todo esto habrá valido la pena”.