Critican fracaso en mudanza de dependencias

Senadores de oposición criticaron lo que consideraron un fallido plan de descentralización de varias secretarías de Estado que se encuentran en la Ciudad de México hacia otros estados del país. Subrayaron que es otra más de las promesas incumplidas por falta de planeación y porque todos los recursos públicos se han concentrado en megaobras.

Después de que EL UNIVERSAL publicó que la mudanza de dependencias federales a ciudades de provincia tiene un rezago de 90% y que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador no logra concretarse, pues apenas tres secretarías han realizado su cambio parcialmente y las demás afirman no tener recursos, los legisladores lamentaron el incumplimiento de este compromiso, del cual no se habla en las mañaneras.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que la mudanza de las dependencias quedó “en sólo buenos deseos” y es una más de la múltiples promesas incumplidas por el Presidente, como bajar el precio de la gasolina, el gas o disminuir los índices de violencia y homicidios en el país.

“Nadie niega su popularidad, pero encabeza un gobierno ineficiente. Muchas secretarías están haciendo agua, inoperantes ante el crimen organizado desbordado, millones sin atención médica y sin medicamentos, y ahora esta nueva promesa de descentralizar a la administración pública”, indicó.

Recordó que el compromiso era mudar la Secretaría de Salud a Acapulco. “Pero en la realidad lo que vemos es que el secretario [Jorge Alcocer] ni siquiera los fines de semana va a Acapulco por lo menos a tomarse un coco”.

Por el contrario, aseguró, muchas secretarías y dependencias están rentando nuevos inmuebles en la Ciudad de México y a cuatro años de la promesa o compromiso del gobierno de la 4T, “todo queda en una farsa más”.

El senador por Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, consideró que si bien la propuesta de la descentralización administrativa que se planteó al inicio del sexenio fue bien intencionada, en los hechos fracasó ante la falta de recursos porque se privilegiaron las llamadas megaobras como el aeropuerto Felipe Ángeles, que no opera y está inutilizado.

“Es evidente la falta de planeación, que esta idea presidencial se realizó al calor de la euforia del triunfo electoral, pero que no tuvo nunca un proyecto firme para trasladar a miles de empleados y sus familias a ciudades de provincia, donde se requiere infraestructura no sólo de oficinas, sino también viviendas, escuelas, servicios”, expuso.

Manifestó que este plan de mudanza fracasó porque no se tienen recursos económicos y los que hay se están invirtiendo y despilfarrando sumas millonarias en obras como la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, por lo que es complicado que en los dos años de gobierno que le quedan a López Obrador se pueda iniciar la mudanza de dependencias.

El senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, expuso que si bien esta propuesta era atractiva porque se trataba de trasladar dependencias federales a diversas ciudades y estados, se quedó en una más de sus promesas y compromisos incumplidos, “como cuando dijo que el sistema de salud sería como el de Dinamarca”, y ni siquiera hay medicinas.

Consideró que este nuevo fracaso en un proyecto presidencial se debe a que nunca existió un estudio real de factibilidad y costos bien estructurados.