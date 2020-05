El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, previó que el cierre parcial de la frontera entre las dos naciones, se extienda más allá del 19 de mayo próximo.

En un mensaje que dirigió a sus ciudadanos en territorio mexicano, Landau señaló que una de las preguntas recurrentes es si las cosas en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos regresarán a la normalidad, después de que las restricciones de viaje expiren en el presente mes.



