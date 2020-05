Coronavirus: Preocupante, pérdida de más de 500 empleos en abril: Zoé Robledo

El director del IMSS, Zoé Robledo, calificó como preocupante la pérdida de más de 500 empleos en el mes de abril por la pandemia del coronavirus, empero confió en que con el plan de reactivación de las actividades productivas, haya un empuje a la economía.

En entrevista, afuera de Palacio Nacional, tras la presentación del plan de reapertura, Robledo señaló que la pérdida del empleo está vinculada al coronavirus.

“El 85% de la pérdida del empleo del mes de abril, es de empresas no esenciales, es decir, las que tenían la obligación de cerrar, construcción por ejemplo fue uno de los más afectados; servicios donde está toda la parte de turismo, como es normal, no solo no hay empresas turísticas operando, sino que no hay turistas.



“Entonces, si bien son datos que preocupan, desde luego, pero que tenemos que equilibrarlos junto con la pandemia y con estos anuncios del tránsito hacia la nueva normalidad”.

El funcionario destacó que el que se abra la producción de manera ordenada y segura en términos de salud, en el sector de construcción, seguramente será un empuje importante a la economía, porque es uno los sectores que más impactan otras actividades.

“Un elemento que ha ayudado mucho es el tema de los créditos, por lo menos del IMSS a los empresarios, porque eso sí hemos observado que sirvió como una suerte de freno a que la caída fuera todavía más pronunciada, pero eso fue durante todo este mes.

"La parte que continúa y por eso tan importante ya empezar a pensar en estas aperturas escalonadas, parciales, regionales, etcétera, permiten pensar que esto no siga creciendo a ese ritmo”.

Robledo señaló que los empleos que se perdieron en abril fueron principalmente los de menores salarios, y eso es también lo que preocupa, que el empleo no empiece a ser un elemento que pegue a temas de pobreza.

“Si bien históricamente en México el crecimiento económico tenía una relación de uno a uno con el empleo… con el tema del salario mínimo y otras políticas, el empleo estaba creciendo arriba del crecimiento económico.

"Por eso si el crecimiento andaba en 0.1% y el empleo andaba en 1.7%, pues ya esa relación se había roto, afortunadamente, porque ya no era nada más pensar que si había crecimiento había empleo”.

fml