Coordinador de Cumbre de las Américas no está autorizado para excluir a países: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Kevin O’Reilly, coordinador de próxima Cumbre de las Américas, no es la persona autorizada para señalar que Venezuela o Nicaragua no serán invitados a ese encuentro.

En breve entrevista, al llegar a la presa Pichachos de este municipio, el presidente López Obrador expresó:

“No está, creo yo autorizado, hay que esperar comunicado del Departamento de Estado, del presidente (Joe) Biden que es una gente muy sensata, buena y que está sometido a fuertes presiones”.

El Mandatario dijo que tuvo una conversación telefónica con su homólogo de Argentina Alberto Fernández, al tiempo que rechazó que los países que no sean invitados llevarán a cabo una contracumbre.

Lee también Xiomara Castro: "Asistiré a la Cumbre si están invitados todos los países de América"



No estamos de acuerdo con exclusiones: AMLO

“Hay un acuerdo, no de hacer una cumbre paralela en Estados Unidos, no, es en caso de que no se acepte invitar a todos los países, él como presente de la Celac hable de que no estamos de acuerdo con las exclusiones, todos somos americanos y que no aceptamos que un país de América sea excluido”.

El Presidente de México insistió en que nadie tiene el derecho a excluir por ello -agregó- “no aceptamos que se vulneren nuestras independencia y las soberanías de nuestros pueblos”.

“En el caso de México somos juristas y él decía que el respeto al derecho agendo es la la y nadie debe meterse a la vida interna de otro país, eso solo compense a los pueblos de cada país, entonces no acéitanos que se hable de una cumbre de las Américas, pero que nada más se invite a los que considera amigos y a otros con los que se tienen diferencias, no se les invita”.

Lee también “Ausencia en la cumbre sería incidente ríspido”

Criticó esa es una política retrógrada, por ello llamó a buscar la hermandad entre todos los pueblos y países, no a la división, no a la confrontación y no a la exclusión.