Conmemoran diputados 69 aniversario de la promulgación del voto de la mujer

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, legisladoras de todos los grupos parlamentarios reflexionaron sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones, a partir de la promulgación del voto de la mujer, en el marco del 69 aniversario.

La diputada Judith Celina Tánori Córdova (Morena) afirmó que si bien hay avances y hace 69 años se logró participar en la vida pública de la nación, “aún nos falta acceder a nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos libremente; no somos ciudadanas de segunda, somos capaces de tomar decisiones razonadas y fundamentadas. Sin las mujeres el país no será esplendoroso, nos necesitamos todas y todos. Hay que extinguir la brecha entre mujeres y hombres”.

Del PAN, la diputada Ana María Balderas Trejo subrayó que “estamos listas porque la presencia de la mujer sí garantiza conciencia de género”. Reconoció que aún falta mucho por hacer para consolidar una igualdad sustantiva y real en la participación paritaria de las mujeres en todos los espacios y niveles de toma de decisiones”.

Lee también: Víctor Trujillo “plantea” a AMLO mañaneras sábados y domingos porque no le alcanzan “para disimular”

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) comentó que no solo se trató de la posibilidad de votar en las elecciones federales, “también implicó el reconocimiento a nuestra ciudadanía plena, a la capacidad que tenemos de participar en la toma de decisiones”.

Por el PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán dijo que en la actualidad, las mujeres no solo participan en las elecciones sino son generadoras de cambio, ocupan cargos trascendentes como gubernaturas, diputaciones y alcaldías. “Aún queda camino por recorrer y debemos seguir trabajando para que se les reconozcan y respeten sus garantías; mi partido consolida su compromiso de trabajar en beneficio de las mujeres mexicanas”:

María de Jesús Rosete Sánchez, diputada del PT, indicó que el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México, es la consecuencia del despertar democrático nacional. “Hoy somos la voz de las mujeres que nos han antecedido en la lucha por la igualdad; a 69 años de ese decreto, se tiene por primera vez la representatividad que no existió”.

Lee también: Bajo Reserva Exprés. Defensa de Edy Smol a la 4T no es gratis

De MC, la diputada Mirza Flores Gómez destacó que 17 de octubre de 1953 es una fecha que para las mujeres en este país debe significar “nuestro paso por la historia, el resultado de una lucha, el resultado de no desistir, el ejemplo de cómo las mujeres de todo el país y de todos los orígenes, lograron ponerse de acuerdo para que siendo una voz fuerte y consistente durante 35 años no desistieron hasta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación”.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) afirmó que el sufragio de las mujeres “no es una concesión, no es un derecho que nos lo hayan regalado, es un derecho que las sufragistas arrebataron, porque a nosotras no nos han regalado nada”. Resaltó que “las mujeres no somos personas de segunda, las mujeres no somos una cuota, las mujeres no somos propiedad de nadie y no seremos sujetas a los caprichos de alguien más; somos dueñas de nosotras mismas”.

Con información de Antonio López

Lee también: “Tiro de gracia”: Lilly Téllez acusa a senador José Narro de querer sacarla de Comisiones; él responde

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv